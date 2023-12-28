Lüksüne en düşkün burçlar belli oldu! Aç kalsalar dahi abartıyı bırakmıyorlar

Burçların farklı özellikleri bulunurken lüks yaşantısı olanlar belli oldu. Konforlu yaşamı önde tutan bu burçlar ise lüksü ile bilinir.

ASLAN

Gösteriş denince akla gelen burçlardan Aslan kadınları alımlı olurken erkekler ise karizmatiktir. Hediyelerden tutun stile kadar abartıya düşkün olurken lüks hayatıyla ilk sırada yerini alıyor. Aslan burçları dedikoduyu severken sır verirken dikkatli olunması gerekiyor.





KOÇ

Koç ile konuşulurken lüks yaşamına dikkat çekerken tarzları ile önemseniyorlar. Bir Koç mutlaka karşısındakinin hafızasında gösterişi ile yer alırken abartı konusunda önde gelirler.

AKREP

Gizemli burçlardan olan akrep burcu kendini saklamaktan vazgeçerken abartılı görünürler. akrebin abartısı üzerine ölçü biçmek kolay değildir. Pahalı ürün meraklısı olan akrepler bir çok kez eşlerini maddi açıdan zora sokulurken evliyseniz sıkıntı yaşanıyor. Akrep ile evlilik düşünen şimdiden kredi kartı sayısında artış olur.