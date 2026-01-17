Erzurum'da TOKİ kuraları çekildi: 4 bin 905 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi

Erzurum'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında düzenlenen kura çekiminde 4 bin 905 sosyal konutun hak sahipleri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde belirlendi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:07
Erzurum'da TOKİ kuraları çekildi: 4 bin 905 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi

Erzurum'da TOKİ kuraları çekildi: 4 bin 905 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Erzurum'da büyük heyecan

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında devam eden kura çekimleri çerçevesinde, 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Erzurum için hak sahipleri belirlendi. Tören, yoğun katılım ve coşku içinde gerçekleştirildi.

Kura çekimi, Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve TOKİ 5 No’lu Uygulama Dairesi Başkanı Cavit Güler ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin törende yaptığı konuşmada: "Dirliğin daim olsun Erzurum. Birliğinle, kardeşliğinle, imanla yoğrulmuş yüreğinle nice hayırlar, nice müjdeler göresin" dedi.

Programa ayrıca AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kura butonuna basmasıyla Erzurum merkez ve ilçelerinde yapılacak toplam 4 bin 905 sosyal konutun hak sahipleri belirlenmiş oldu.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE KURALAR DEVAM EDİYOR. 500 BİN İN SOSYAL KONUT PROJESİ KAPSAMINDA MİLLİ...

YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE KURALAR DEVAM EDİYOR. 500 BİN İN SOSYAL KONUT PROJESİ KAPSAMINDA MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN , BAKAN YARDIMCISI ÖMER BULUT VE TOKİ 5 NO'LU UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANI CAVİT GÜLER'İN KATILIMLARIYLA ERZURUM PROJELERİ İÇİN KURA ÇEKİLDİ.

ERZURUM NECİP FAZIL KISAKÜREK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE YAPILAN KURA ÇEKİMİNE VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Uğur Turan’dan köy odaklı mesaj: "Her köy Kırklareli’nin vazgeçilmezidir"
2
Fındıklıaksu'da 5. kez heyelan: Köy taşınma gündeminde
3
Çığ Sonrası Trabzon-Bayburt Karayolu Kontrollü Olarak Ulaşıma Açıldı
4
Edirne'de dondurucu soğuk: Saraçlar Caddesi boşaldı, Bulgarlar mağazalarda
5
Başkan Gonca Köksal Aras, Denizova'daki Yangında Hasar Gören Aileyi Ziyaret Etti
6
Mahsum Altunkaya DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı seçildi
7
Atakum Sahilinde Pelikan Görüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları