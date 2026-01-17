Erzurum'da TOKİ kuraları çekildi: 4 bin 905 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Erzurum'da büyük heyecan

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında devam eden kura çekimleri çerçevesinde, 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Erzurum için hak sahipleri belirlendi. Tören, yoğun katılım ve coşku içinde gerçekleştirildi.

Kura çekimi, Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve TOKİ 5 No’lu Uygulama Dairesi Başkanı Cavit Güler ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin törende yaptığı konuşmada: "Dirliğin daim olsun Erzurum. Birliğinle, kardeşliğinle, imanla yoğrulmuş yüreğinle nice hayırlar, nice müjdeler göresin" dedi.

Programa ayrıca AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kura butonuna basmasıyla Erzurum merkez ve ilçelerinde yapılacak toplam 4 bin 905 sosyal konutun hak sahipleri belirlenmiş oldu.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE KURALAR DEVAM EDİYOR. 500 BİN İN SOSYAL KONUT PROJESİ KAPSAMINDA MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN , BAKAN YARDIMCISI ÖMER BULUT VE TOKİ 5 NO'LU UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANI CAVİT GÜLER'İN KATILIMLARIYLA ERZURUM PROJELERİ İÇİN KURA ÇEKİLDİ.