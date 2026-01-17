Artvin'de Gündüz Yolda: Ayı ve Yavruları Kutlu Köyü'nde Görüntülendi

Köy yolunda şaşkınlık veren anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyü yolunda, kış uykusuna yatmayan bir ayı ve yavruları gündüz vakti yola çıktı. O anlar, yolda seyir halinde olan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde ayı ve yavrularının bir süre araçların önünde koştuğu, ardından yol kenarındaki ormanlık alana girerek gözden kaybolduğu görülüyor. Sürücüler ve köy sakinleri, beklenmedik karşılaşma karşısında şaşkınlık yaşadı.

Yerel kaynaklar, bölgede son dönemlerde ayı hareketliliğinin arttığını belirtiyor. Özellikle kış aylarında bölgeden ayılara ait videoların sıkça paylaşıldığı ifade edildi.

