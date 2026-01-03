Malatya Akçadağ'da bin 600 rakımda kar keyfi — Kozluca'da arkadaşların ilginç eğlencesi

Malatya Akçadağ'da bin 600 rakımda kar keyfi

Kozluca Mahallesi'nde arkadaşların sıra dışı eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bir araya gelen arkadaş grubu, bin 600 rakımda soğuğa aldırış etmeden kışın tadını çıkardı.

Kozluca Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, gençler oluşturdukları ağaca yerleştirdikleri merdivenle ağacın etrafında dönerek karın keyfini sürdü. Ortaya çıkan görüntüler hem ilginç hem de eğlenceli anlara sahne oldu.

Dört kafadar olarak belirtilen grup, yalnızca ağacın etrafında dönmekle kalmayıp kurdukları salıncakta da vakit geçirerek soğuğun tadını doyasıya çıkardıklarını söyledi.

Macera ve eğlenceyi bir araya getiren bu anlar, bölgedeki kar manzaralarıyla birleşerek izleyenlere renkli kareler sundu.

