Malatya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Malatya’da Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerinin düzenlediği törende gazeteciler, yetkililerin konuşmalarıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:37
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:37
Malatya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Malatya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Malatya’da Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen program, Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte kentte görev yapan basın mensupları bir araya geldi.

Programa katılanlar

Programa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediyesi Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Başkanların mesajları

Programın açılış konuşmasını yapan Bayram Taşkın, toplumun doğru bilgilendirilmesinde basının önemine dikkati çekerek tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

Prof. Dr. İlhan Geçit, medya çatısı altında basın ve gazetecilerin halkın gözü ve kulağı olduğunu vurguladı ve haber üretiminde objektif ilkelere bağlı kalınması gerektiğini belirtti.

Basın toplumun vicdanı olabilirse, toplum ile devlet arasında köprü vazifesi görebilir. Basının kamuoyunu aydınlatmak, gerçekleri araştırmak gibi önemli görevleri vardır. Basının görevi, haberi sadece olup biteni anlatmakla değil, gerçeğin izini sürerek hakikati aramak ve topluma karşı vicdanlı bir sorumluluk üstlenmektir. Her haber şehrin algısını, insanların umutlarını ve kaygılarını şekillendirir. Bu nedenle haber yaparken, ‘bu haber kime, neye hizmet eder. Bu başlık neyi amaçlıyor, şehrime katkısı nedir’ diye sorgulamak gerekir

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ayrıca deprem sonrası kentin toparlanma sürecine değindi. Biz eleştiriye açığız, yeter ki yapıcı olsun ifadelerini kullanan Er, Malatya’nın toparlandığını ama her şeyin bir anda olmayacağını, sabır gerektiğini vurguladı.

Er konuşmasında, Malatya’mız toparlanıyor. Her şey bir anda olmuyor. Birbirimizi sabırla bekleyelim. Biz eleştiriye açığız, yeter ki yapıcı olsun. Malatya emin ellerde. Kentin kaynakları çok iyi bir şekilde efektif bir olarak kullanılıyor. Kuruşunun heba olmaması için büyük gayret gösteriyoruz. Birbirimize kardeşlik duygusu içinde yaklaşıp yolumuza bakacağız dedi.

MALATYA'DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT BELEDİYELERİ TARAFINDAN 10 OCAK...

MALATYA'DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT BELEDİYELERİ TARAFINDAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA GAZETECİLER GÜNÜ KUTLANDI.

MALATYA'DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT BELEDİYELERİ TARAFINDAN 10 OCAK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankaya'da 'Afetlere Dirençli Kentler' Paneli – Erkan Aydın ve Kent Liderleri Bir Arada
2
Erzincan'da Kar Çilesi: Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane Yolları Aksadı
3
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı
4
65 yaşında Fatma Duran 58 yıl sonra 3 haftada okuma-yazma öğrendi
5
Bingöl'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Yarım Gün Ara
6
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
7
Yalova'da Fırtına: Feribot İskelesinde Çarpıcı Görüntüler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları