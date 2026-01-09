Malatya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Malatya’da Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen program, Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte kentte görev yapan basın mensupları bir araya geldi.

Programa katılanlar

Programa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediyesi Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Başkanların mesajları

Programın açılış konuşmasını yapan Bayram Taşkın, toplumun doğru bilgilendirilmesinde basının önemine dikkati çekerek tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

Prof. Dr. İlhan Geçit, medya çatısı altında basın ve gazetecilerin halkın gözü ve kulağı olduğunu vurguladı ve haber üretiminde objektif ilkelere bağlı kalınması gerektiğini belirtti.

Basın toplumun vicdanı olabilirse, toplum ile devlet arasında köprü vazifesi görebilir. Basının kamuoyunu aydınlatmak, gerçekleri araştırmak gibi önemli görevleri vardır. Basının görevi, haberi sadece olup biteni anlatmakla değil, gerçeğin izini sürerek hakikati aramak ve topluma karşı vicdanlı bir sorumluluk üstlenmektir. Her haber şehrin algısını, insanların umutlarını ve kaygılarını şekillendirir. Bu nedenle haber yaparken, ‘bu haber kime, neye hizmet eder. Bu başlık neyi amaçlıyor, şehrime katkısı nedir’ diye sorgulamak gerekir

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ayrıca deprem sonrası kentin toparlanma sürecine değindi. Biz eleştiriye açığız, yeter ki yapıcı olsun ifadelerini kullanan Er, Malatya’nın toparlandığını ama her şeyin bir anda olmayacağını, sabır gerektiğini vurguladı.

Er konuşmasında, Malatya’mız toparlanıyor. Her şey bir anda olmuyor. Birbirimizi sabırla bekleyelim. Biz eleştiriye açığız, yeter ki yapıcı olsun. Malatya emin ellerde. Kentin kaynakları çok iyi bir şekilde efektif bir olarak kullanılıyor. Kuruşunun heba olmaması için büyük gayret gösteriyoruz. Birbirimize kardeşlik duygusu içinde yaklaşıp yolumuza bakacağız dedi.

