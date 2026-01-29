Malatya’da bölgenin en büyük kütüphanesi bayram sonrası açılıyor

Başkan Sami Er, 6 bin 400 metrekarelik, 7/24 açık ve 815 kişilik bölgenin en büyük kütüphanesinin bayram sonrası hizmete gireceğini açıkladı.

Başkan Sami Er açıklama yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, belediye binası içinde toplam 6 bin 400 metrekare alanda yapımı süren ve bölgenin en büyük kütüphanesi olacak projede incelemede bulundu. Başkan Er, kütüphanenin bayram sonrasında hizmete girmesini planladıklarını söyledi.

Er, projenin Malatya'nın eğitim, kültür ve sosyal yaşamına yön vereceğini vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz günden beri Malatya’nın kütüphane ve spor şehri olacağını söyledik. Şu anda Malatya’nın birçok yerinde spor tesisleri ve kütüphaneler yapılıyor. Burası toplamda 6 bin 400 metrekare alanda inşa ediliyor. Kütüphanemiz, 7/24 çalışacak. Malatya’mızın gençleri burada keyifle ders çalışacak. Aileler rahatlıkla çocuklarını buraya gönderebilecek. Biz; şeffaf, hesap verebilir ve adil olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hiçbir şeyi gizlemiyoruz; meclisimizin ve halkımızın bilgisine sunuyoruz. Malatya’nın her kuruşunu sonuna kadar takip ediyorum. Kütüphane 285 milyona mal oldu. Sadece gördüğünüz inşaat değil, mobilyalar başta olmak üzere kaliteli malzeme seçtik. Bilgisayar malzemeleri, turnikesi ve yazılımıyla anahtar teslim olacak. Burada mevcut personelimiz var. İhtiyaç duyulduğunda uzman personeller de burada görevlendirilecek. Öğrencilerimiz ders çalışırken amfide üniversite ortamı yaşayacak. Sadece ders çalışma alanı değil, mini seminer salonlarımız, bilgisayar odalarımız olacak" dedi.

Kapasite ve teknik bilgiler

Başkan Er, kütüphanenin kapasitesiyle ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: "Burada aynı anda 815 kişi bulunabilecek. Yaklaşık 260 metrekarelik kafesi olacak. Gençlerimiz burada çok disiplinli bir ortamda çalışabilecek. Burası bölgemizin en büyük kütüphanesi olacak. Binamızda depremden kaynaklı herhangi bir sıkıntı yok ancak eski bina olduğu için performans analizi burasının güçlendirmesi gerektiğini gösterdi. Binanın tamamı değil, sadece kütüphanenin yapıldığı alan güçlendirildi."

Bağımsız hizmet ve eş zamanlı projeler

Er, kütüphanenin belediye hizmet binasından tamamen bağımsız çalışacağını belirterek, "Burası tamamen bağımsız çalışacak. Hafta sonu belediye çalışmasa da kütüphanemiz 7/24 hizmet verecek. Burada ciddi bir emek var. Başta Gençlik, Spor Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatya’da 40 civarında spor tesisi ve gençlik merkezi yükseliyor. Tam 2,5 milyar değerinde projeler yaptık ve inşaatları şu anda devam ediyor. Bu kütüphanemizin bayram sonrasında tamamlanacağını düşünüyoruz" dedi.

