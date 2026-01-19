Malatya'da Gürün-Pınarbaşı Yolu Yoğun Kar Nedeniyle Trafiğe Kapandı

Yoğun kar ve kuvvetli tipi nedeniyle Malatya-Pınarbaşı karayolunun Gürün-Pınarbaşı kesimi 19 Ocak 2026 saat 10.20'de çift yönlü olarak kapatıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:09
Yoğun kar ve tipi ulaşımı durdurdu

Karayolları 62. Şube Şefliği'nden alınan bilgiye göre, 19 Ocak 2026 tarihinde etkili olan yoğun kar yağışı ve kuvvetli tipi nedeniyle Pınarbaşı-Malatya karayolunun Gürün-Pınarbaşı arası saat 10.20 itibarıyla çift yönlü ve tüm taşıt trafiğine kapatıldı.

Yetkililer, Darende-Gürün güzergahında yağış olmadığını, ancak yer yer tipinin etkili olduğunu ve bu hattın şu an için trafikte açık olduğunu bildirdi.

Karayolları ekipleri bölgedeki yol açma ve güvenlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından zorunlu olmadıkça kapalı güzergahları kullanmamaları ve yetkili kurumların yapacağı duyuru ve uyarıları takip etmeleri istendi.

