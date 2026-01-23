Malatya'da Kar: Arapgir Onar'da Büyükbaşların Zorlu Mücadelesi

Malatya'nın Arapgir ilçesi Onar Mahallesi'nde kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaşırken, büyükbaş hayvanların karla mücadelesi kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:26
Yoğun kar kırsal hayatı olumsuz etkiledi

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı kırsal bölgelerde yaşamı zorlaştırdı. Arapgir ilçesi, tescil edilmiş çok sayıda taşınmaz kültür varlığını bünyesinde barındıran, doğası, mimarisi, sessizliği, kültürü ve müziğiyle ön plana çıkan Arapgir ilçesinde, kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı.

Onar Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, büyükbaş hayvanların yoğun karla kaplı yollarda güçlükle ilerlediği görülüyor. Hayvanların zorlu ilerleyişi, bölgedeki olumsuz hava koşullarının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Kameralara yansıyan görüntüler, karın kırsal ulaşımı ve gündelik yaşamı nasıl etkilediğine dair çarpıcı kareler sunuyor.

