Malatya'da Kar: Arapgir Onar'da Büyükbaşların Zorlu Mücadelesi
Yoğun kar kırsal hayatı olumsuz etkiledi
Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı kırsal bölgelerde yaşamı zorlaştırdı. Arapgir ilçesi, tescil edilmiş çok sayıda taşınmaz kültür varlığını bünyesinde barındıran, doğası, mimarisi, sessizliği, kültürü ve müziğiyle ön plana çıkan Arapgir ilçesinde, kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı.
Onar Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, büyükbaş hayvanların yoğun karla kaplı yollarda güçlükle ilerlediği görülüyor. Hayvanların zorlu ilerleyişi, bölgedeki olumsuz hava koşullarının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkisini ortaya koydu.
Kameralara yansıyan görüntüler, karın kırsal ulaşımı ve gündelik yaşamı nasıl etkilediğine dair çarpıcı kareler sunuyor.
MALATYA’DA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN KAR MÜCADELESİ KAMERADA