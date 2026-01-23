Malatya'da Kar: Kırsalda 30 cm, Yükseklerde Yarım Metre

Malatya kırsalında kar kalınlığı 30 cm, yüksek kesimlerde yarım metreye ulaştı; 457 kırsal mahalle yolu kapandı, ekipler karla mücadeleye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:28
Malatya'da kar etkisini artırdı

Kırsalda 30 santimetre, yüksek kesimlerde yarım metre

Malatya’da kırsal bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde yarım metreyi buldu.

Meteorolojinin uyarısının ardından kentte dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı. Karla birlikte şehir genelinde sis de etkili oldu.

Yoğun yağış nedeniyle 457 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile kara yolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

