Malatya'da Karla Mücadele 7/24: Büyükşehir Ekipleri Mahsur Kalanları Kurtardı

Malatya genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 7/24 esasına göre aralıksız çalışıyor. Ekipler, ana arterler ve grup yollarında kar küreme, tuzlama ve solüsyonlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Karla Mücadele ve Yol Açma Çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle rakımı yüksek bölgelerde kapanan yolları defalarca açmak zorunda kalıyor. Kar küreme, tuzlama ve solüsyonlama çalışmalarının yanı sıra yolda kalan vatandaşların kurtarılması ve hasta vatandaşların sağlık ekiplerine güvenli şekilde ulaştırılması için yoğun mesai harcıyorlar.

Mahsur Kalanlara Anında Müdahale

Hekimhan İlçesi Çeki Mahallesi mevkiinde yolda kalan vatandaşlar, Büyükşehir ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı. Kuluncak İlçesi Kızılmağara yolu üzerinde mahsur kalan araç güvenli şekilde kurtarıldı; ekipler ilçe merkezine bağlı mahalle yollarını ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Arguvan İlçesi Gümüşlü Mahallesi’nde rahatsızlanan 85 yaşındaki Mehmet Koçdağ için ekiplerin yoğun çalışması sonucu yollar açıldı ve sağlık ekipleri zamanında olay yerine ulaştı.

Sarıçiçek Yaylası’nda 7 Kişilik Kurtarma Operasyonu

Arapgir-Divriği karayolu güzergâhında bulunan Sarıçiçek Yaylası mevkiinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle bölgede mahsur kalan görevliler kurtarıldı. Rönesans Rüzgar Enerjisi Santrali’nde görevli 7 personel, yanlarında bulunan 1 greyder ve 1 beko-loder ile birlikte görüş mesafesinin düşmesi ve ağır kış şartları nedeniyle yolda kalmıştı.

Donma riskiyle karşı karşıya kalan personeller için gelen ihbarı değerlendiren ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak yoğun tipi altında yürütülen yol açma çalışmaları sonucunda mahsur kalanlara ulaştı. Başarılı operasyonla 7 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi. Kurtarılan personeller, çalışmalar nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ekiplere teşekkür etti.

MAŞTİ'de Yolculara Sıcak İkram

Malatya-Sivas ve Malatya-Kayseri karayollarının kapanması üzerine MAŞTİ Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde beklemek zorunda kalan yolculara Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çay ve çorba ikramı yapıldı. Terminalde bekleyen vatandaşlar için hazırlanan kampetler sayesinde yolculara dinlenme imkânı sunuldu ve hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü sürece vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tüm ekipleriyle sahada olmaya devam edeceğini bildirdi.

