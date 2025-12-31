Malatya'da Karla Mücadele: Çok Sayıda Yol Ulaşıma Kapandı

Malatya'da karla mücadele sürüyor

Ekipler aralıksız yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor

Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. İlde birçok kara yolu kapanırken, Karayolları ekipleri ile Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumlar yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları 62. Şube Şefliğinin bildirimi doğrultusunda D-850/08 Karayolu Kangal istikameti geçici olarak tüm araç trafiğine kapatıldı.

Valilik açıklamasında, Kayseri-Malatya ile Malatya-Adıyaman il sınırı yolu 45-75 kilometreleri arasının ağır taşıt trafiğine; Malatya-Çelikhan yolu 5-25 kilometreleri arasının ise tüm taşıt trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Ayrıca Darende-Malatya yolu 18-57 kilometreleri ile Elbistan-Malatya yolu 4-44 kilometreleri arasının tır ve çekici trafiğine kapalı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hekimhan-Keban-Malatya güzergahı 0-45 kilometreleri, Malatya-Elazığ yolu Pütürge mevkisi 5-35 kilometreleri, Hekimhan-Kurşunlu yolu 0-41 kilometreleri ile Sivas-Malatya il sınırı Darende-Hekimhan yolu 0-33 kilometreleri arasının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı ifade edildi.

Divriği-Arapgir Devlet yolu 0-31 kilometreleri, Hekimhan-Arguvan yolu 30-66 kilometreleri ile Arapgir-Kemaliye Devlet yolu 0-20 kilometreleri arasının da tır ve çekici trafiğine kapatılan güzergahlar arasında yer aldığı kaydedildi.

Valilik açıklamasında, toplamda 2 bin 998 personel ve 964 araçla sahada görev yapıldığı, il genelinde şu an itibarıyla ciddi bir olumsuzluğun bulunmadığı ve yol açma ile tuzlama çalışmalarının kesintisiz sürdüğü belirtilerek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmaları ile resmi kurumlardan yapılacak duyuruları takip etmeleri istendi.

