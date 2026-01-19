Malatya'da konteynerde sahaf, sokak kedilerine umut oldu

Malatya’da konteyner iş yerinde sahaflık yapan Cihan Dede, kışın soğuk günlerinde sokak kedilerine sahip çıkarak yürekleri ısıttı.

Konteynere taşınan dükkan ve oluşturulan barınak

6 Şubat depremlerinin ardından iş yerinin yeniden inşa edilmesi nedeniyle konteynere taşınan sahaf, yerinde dönüşüm projesi kapsamında dükkanının yıkıldığını anlattı. Dede, konteynerin yarısını bölerek ufak bir oda yaptıklarını ve orayı kedilere ayırdığını söyledi. 'Dükkanımız varken kedilere üst katta bakıyorduk. Şimdi konteynerdeyiz. Hayvanlara bakabilmek için konteynerin yarısını bölüp ufak bir oda yaptık. Su kaplarını, mamasını her şeyini koyduk. Hem ekmeğimi kazanıyorum hem de 22-23 hayvana bakıyorum' dedi.

Sağlık bakımı ve günlük çabalar

Dede, kedilerin sağlık sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirterek, hastalanan hayvanları kendi imkânlarıyla tedavi etmeye çalıştığını anlattı. 'Gözleri aktığında ilaçlarını sürüyorum, mamalarına antibiyotiklerini katıyorum. Suları donmasın diye zeytinyağı damlatıyorum. Gözlerini çayın demi ile siliyorum. Her şeyi yapıyorum' diye konuştu.

Destek, faturalar ve zorluklar

Mama ve veteriner desteğinde zaman zaman hayırseverlerin katkısı olduğunu söyleyen Dede, 'Gücüm yettiği kadarıyla bakmaya çalışıyorum. Bir iş adamı ayda 1-2 torba mama desteği veriyor. Veterinere götürdüğümde zaman zaman onu karşılıyor. Allah da ona bol kazanç versin' ifadelerini kullandı.

Kış şartlarının konteynerde yaşamı zorlaştırdığını vurgulayan Dede, geceleri kedilerin üşümemesi için ısıtıcıları açık bıraktıklarını belirtti. Elektrik faturalarının yüksek geldiğini söyleyerek, 'Ayda 2 bin 500-3 bin TL elektrik faturası geliyor. İş olursa ödüyoruz. Bazen ödemiyoruz, faturadan dolayı kapanıyor, bir şekilde açtırıyoruz. Bir arkadaşımız mama, diğeri su derken gücümüz yettiği kadarıyla bakıyoruz. Sularımız dondu, hazır su veriyoruz' dedi.

