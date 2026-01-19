Malatya'da Konteynerde Sahaf, Sokak Kedilerine Umut Oldu

6 Şubat sonrası konteynere taşınan sahaf Cihan Dede, konteynerin yarısını kedi barınağına çevirip 22-23 sokak kedisine bakıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:51
Malatya'da Konteynerde Sahaf, Sokak Kedilerine Umut Oldu

Malatya'da konteynerde sahaf, sokak kedilerine umut oldu

Malatya’da konteyner iş yerinde sahaflık yapan Cihan Dede, kışın soğuk günlerinde sokak kedilerine sahip çıkarak yürekleri ısıttı.

Konteynere taşınan dükkan ve oluşturulan barınak

6 Şubat depremlerinin ardından iş yerinin yeniden inşa edilmesi nedeniyle konteynere taşınan sahaf, yerinde dönüşüm projesi kapsamında dükkanının yıkıldığını anlattı. Dede, konteynerin yarısını bölerek ufak bir oda yaptıklarını ve orayı kedilere ayırdığını söyledi. 'Dükkanımız varken kedilere üst katta bakıyorduk. Şimdi konteynerdeyiz. Hayvanlara bakabilmek için konteynerin yarısını bölüp ufak bir oda yaptık. Su kaplarını, mamasını her şeyini koyduk. Hem ekmeğimi kazanıyorum hem de 22-23 hayvana bakıyorum' dedi.

Sağlık bakımı ve günlük çabalar

Dede, kedilerin sağlık sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirterek, hastalanan hayvanları kendi imkânlarıyla tedavi etmeye çalıştığını anlattı. 'Gözleri aktığında ilaçlarını sürüyorum, mamalarına antibiyotiklerini katıyorum. Suları donmasın diye zeytinyağı damlatıyorum. Gözlerini çayın demi ile siliyorum. Her şeyi yapıyorum' diye konuştu.

Destek, faturalar ve zorluklar

Mama ve veteriner desteğinde zaman zaman hayırseverlerin katkısı olduğunu söyleyen Dede, 'Gücüm yettiği kadarıyla bakmaya çalışıyorum. Bir iş adamı ayda 1-2 torba mama desteği veriyor. Veterinere götürdüğümde zaman zaman onu karşılıyor. Allah da ona bol kazanç versin' ifadelerini kullandı.

Kış şartlarının konteynerde yaşamı zorlaştırdığını vurgulayan Dede, geceleri kedilerin üşümemesi için ısıtıcıları açık bıraktıklarını belirtti. Elektrik faturalarının yüksek geldiğini söyleyerek, 'Ayda 2 bin 500-3 bin TL elektrik faturası geliyor. İş olursa ödüyoruz. Bazen ödemiyoruz, faturadan dolayı kapanıyor, bir şekilde açtırıyoruz. Bir arkadaşımız mama, diğeri su derken gücümüz yettiği kadarıyla bakıyoruz. Sularımız dondu, hazır su veriyoruz' dedi.

CİHAN DEDE, "DÜKKANIMIZ VARKEN KEDİLERE ÜST KATTA BAKIYORDUK. ŞİMDİ KONTEYNERDEYİZ. HAYVANLARA...

CİHAN DEDE, "DÜKKANIMIZ VARKEN KEDİLERE ÜST KATTA BAKIYORDUK. ŞİMDİ KONTEYNERDEYİZ. HAYVANLARA BAKABİLMEK İÇİN KONTEYNERİN YARISINI BÖLÜP UFAK BİR ODA YAPTIK. SU KAPLARINI, MAMASINI HER ŞEYİNİ KOYDUK. HEM EKMEĞİMİ KAZANIYORUM HEM DE 22-23 HAYVANA BAKIYORUM" DEDİ.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN İŞ YERİNİN YENİDEN İNŞA EDİLMESİ NEDENİYLE KONTEYNERE TAŞINAN SAHAF...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 22 Yeni Yol Süpürme Aracı — Filoda 50'ye Ulaştı
2
Meteoroloji 13. Bölge'den Kuvvetli Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı
3
Suşehri'de 'Kardan Döner' İkramı — Döner Ustası Muhammet Güner
4
Kars’ta 208 Köy Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı
5
Eskişehir Belpınar'da Sit Alanı Mezarlık Sorunu
6
Pazaryeri Emniyeti'nden Kapsamlı Denetim ve Dolandırıcılık Uyarısı
7
Şırnak Valisi Birol Ekici Beşağaç'ta Çığ Bölgesini İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları