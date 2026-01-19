Malatya'da motosiklet ve motorlu araçlara 19 Ocak'ta trafik yasağı

Malatya'da motosiklet ve motorlu araçlara trafik yasağı

Kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Pazartesi günü uygulama

Malatya il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kuryelerin 1 gün süreyle trafiğe çıkışı yasaklandı.

Kar yağışının etkili olduğu Malatya’da, olumsuz hava şartları ve trafik güvenliğini tehdit eden durumlar nedeniyle yetkililer 19 Ocak Pazartesi günü söz konusu araçların trafiğe çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla belirtilen tarihte bu araçların trafiğe çıkarılmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada alınan tedbirlerin trafik düzeninin sağlanması ve kazaların önlenmesine yönelik olduğu vurgulanarak, vatandaşların yapılan uyarılara riayet etmeleri istendi.

