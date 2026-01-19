Malatya'da motosiklet ve motorlu araçlara 19 Ocak'ta trafik yasağı

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Pazartesi günü motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelere 1 gün süreyle trafiğe çıkma yasağı getirildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:48
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:48
Malatya'da motosiklet ve motorlu araçlara 19 Ocak'ta trafik yasağı

Malatya'da motosiklet ve motorlu araçlara trafik yasağı

Kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Pazartesi günü uygulama

Malatya il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kuryelerin 1 gün süreyle trafiğe çıkışı yasaklandı.

Kar yağışının etkili olduğu Malatya’da, olumsuz hava şartları ve trafik güvenliğini tehdit eden durumlar nedeniyle yetkililer 19 Ocak Pazartesi günü söz konusu araçların trafiğe çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla belirtilen tarihte bu araçların trafiğe çıkarılmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada alınan tedbirlerin trafik düzeninin sağlanması ve kazaların önlenmesine yönelik olduğu vurgulanarak, vatandaşların yapılan uyarılara riayet etmeleri istendi.

MALATYA’DA MOTOSİKLET VE MOTORLU ARAÇLARA TRAFİK YASAĞI

MALATYA’DA MOTOSİKLET VE MOTORLU ARAÇLARA TRAFİK YASAĞI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Altay Ara Tatilde Tüm Çocukları Konya Bilim Merkezi’ne Davet Etti
2
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Çocuklara Hayvan ve Doğa Sevgisi — 5 bin 432 Öğrenciye Ulaşıldı
3
Sakarya Uzun Çarşı'da 60 Yıllık Ciğerci: Gastronomi Turizmine Katkı
4
Posof Meslek Yüksekokulu'na Posoflu Müdür Temel İbrahim Oğuzhan Gökgöz
5
Ahmet Algan: 'Liyakat Olmadan Kentsel Dönüşüm Yürümez' - Lamura İnşaat Başkanı Uyardı
6
İstanbul'da Kar: Sarıyer'de Havadan Büyüleyici Kış Manzarası
7
KUDAKA Destekli SOGEP: Atatürk Üniversitesi'nin 'Yeteneğini Keşfet' Projesiyle Kadın İstihdamı Artacak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları