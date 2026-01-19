Malatya'da Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı: Akçadağ Kozluca'da Ağır Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı

Malatya'da etkili kar yağışı kent genelinde ulaşımı aksattı; Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Kozluca'da ağır tonajlı araçlar bekletiliyor, ekipler karla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:45
Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı, kent merkezi ve kırsal alanlarda ulaşımı olumsuz etkiledi. Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ ilçesi Kozluca mevkii başta olmak üzere bazı yollarda trafik akışı sekteye uğradı.

Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor; bölgede bekletilen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Karayolları ekipleri ve yerel ekiplerin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, kar yağışının kent genelinde bir süre daha etkili olmasının beklendiğini vurgulayarak, sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

