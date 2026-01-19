Malatya'da Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı: Akçadağ Kozluca'da Ağır Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı

Malatya'da Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı

Akçadağ Kozluca'da ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı, kent merkezi ve kırsal alanlarda ulaşımı olumsuz etkiledi. Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ ilçesi Kozluca mevkii başta olmak üzere bazı yollarda trafik akışı sekteye uğradı.

Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor; bölgede bekletilen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Karayolları ekipleri ve yerel ekiplerin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, kar yağışının kent genelinde bir süre daha etkili olmasının beklendiğini vurgulayarak, sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

