Malatya Sultansuyu'nda 2026 Şampiyon Adayı Taylar Doğuyor

Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde safkan Arap tayları dünyaya gelmeye başladı; şu ana kadar 36 doğum gerçekleşti, toplam 125 şampiyon aday tay bekleniyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:17
Malatya Sultansuyu'nda 2026 Şampiyon Adayı Taylar Doğuyor

Malatya Sultansuyu'nda 2026 şampiyon adayı taylar doğuyor

Malatya’da safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde, 2026 yılının şampiyon adayı tayları dünyaya gelmeye başladı. İşletme, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Tarihçe ve modern yetiştiricilik

Osmanlı ordusunun at ihtiyacını karşılamak amacıyla 1865 yılında Sultansuyu Çiftlikatı Hümayun adıyla kurulan işletme, 1915 yılında Hara adını aldı ve 1928’de Sultansuyu Harası olarak faaliyet gösterdi. Bugün işletmede, at sağlığı ve kaliteli yetiştiricilik için modern bakım ve besleme yöntemleri uygulanıyor.

Doğumlar ve hedefler

Akçadağ ilçesindeki işletmeden verilen bilgilere göre işletme müdürü Hüseyin Öcal, "Şu ana kadar 36 tayımız doğdu ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Ekiplerimiz, doğum döneminde hem tayların hem de annelerinin bakımı için büyük bir özenle çalışıyor. Amacımız, önümüzdeki yıllarda sahada başarılı yarış atları yetiştirmek" diye konuştu. Öcal, 2026 yılı için toplam 125 şampiyon aday tay beklediklerini belirtti.

İşletmenin bu dönemdeki çalışmaları, Türkiye’de safkan Arap atı yetiştiriciliğine katkı sağlamayı ve yarış sahalarında başarı hedefleyen güçlü taylar yetiştirmeyi amaçlıyor.

MALATYA’DA 2026 ŞAMPİYON ADAYI TAYLAR DÜNYAYA GELMEYE BAŞLADI

MALATYA’DA 2026 ŞAMPİYON ADAYI TAYLAR DÜNYAYA GELMEYE BAŞLADI

MALATYA’DA 2026 ŞAMPİYON ADAYI TAYLAR DÜNYAYA GELMEYE BAŞLADI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın İncirliova'da Sağanak Hayatı Felç Etti
2
Tunceli’de SOGEP İmzaları: Kültürel Miras Dijitalleşiyor, Engelsiz Nefes Evi Kuruluyor
3
Bayburt'ta Taşkın Kontrol İnşaatları Yukarı Dikmetaş ve Oruçbeyli'de Sürüyor
4
Kastamonu'da Şantiyede Yaralı Ördek İşçinin Bakımıyla Kurtarıldı
5
Muş'ta Besiciler Söğüt Dallarıyla Yem Maliyetini Düşürüyor
6
Erzincan'da Çatıda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye ile Güvenle İndirildi
7
Hakkarili Eğitimci Erol Hanlıgil Kilimanjaro Zirvesine Ulaştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları