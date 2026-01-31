Malatya Sultansuyu'nda 2026 şampiyon adayı taylar doğuyor

Malatya’da safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde, 2026 yılının şampiyon adayı tayları dünyaya gelmeye başladı. İşletme, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Tarihçe ve modern yetiştiricilik

Osmanlı ordusunun at ihtiyacını karşılamak amacıyla 1865 yılında Sultansuyu Çiftlikatı Hümayun adıyla kurulan işletme, 1915 yılında Hara adını aldı ve 1928’de Sultansuyu Harası olarak faaliyet gösterdi. Bugün işletmede, at sağlığı ve kaliteli yetiştiricilik için modern bakım ve besleme yöntemleri uygulanıyor.

Doğumlar ve hedefler

Akçadağ ilçesindeki işletmeden verilen bilgilere göre işletme müdürü Hüseyin Öcal, "Şu ana kadar 36 tayımız doğdu ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Ekiplerimiz, doğum döneminde hem tayların hem de annelerinin bakımı için büyük bir özenle çalışıyor. Amacımız, önümüzdeki yıllarda sahada başarılı yarış atları yetiştirmek" diye konuştu. Öcal, 2026 yılı için toplam 125 şampiyon aday tay beklediklerini belirtti.

İşletmenin bu dönemdeki çalışmaları, Türkiye’de safkan Arap atı yetiştiriciliğine katkı sağlamayı ve yarış sahalarında başarı hedefleyen güçlü taylar yetiştirmeyi amaçlıyor.

