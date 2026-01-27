Malazgirt’te engelli desteği: 4 akülü, 1 manuel tekerlekli sandalye

MUŞ (İHA)

Muhtar Hasan Başaran tarafından Danışmentgazi Mahallesi'nde sosyal medya üzerinden başlatılan yardım kampanyası, engelli vatandaşlara umut oldu.

Kampanya kapsamında İstanbul'da iş yaşamını sürdüren iş adamı Levent Özalp, Malazgirt'e 4 akülü tekerlekli sandalye ve 1 manuel tekerlekli sandalye gönderdi.

Ulaşıma sunulan sandalyeler, Muhtar Hasan Başaran tarafından ihtiyaç sahibi engelli bireylere tek tek teslim edildi. Dağıtım şu şekilde gerçekleşti:

İlk akülü araç, Saftekingazi Mahallesi'nden Emin Gezer'e; ikinci akülü araç Kulçak köyü'nden Feride Yurdakul'a teslim edildi. Üçüncü ve dördüncü akülü araçlar Konakkuran beldesi'nden Hayati Başıaçık ve Gülistan Demirbaş'a verildi. Manuel tekerlekli sandalye ise Örenşar köyü'nden Hamza Tunç'a takdim edildi.

Teslim ettiği yerlerde duygularını dile getiren Muhtar Hasan Başaran, yapılan yardımlar dolayısıyla Levent Özalp'e teşekkür ederek, "İlçemizde engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına başlattığımız kampanyaya duyarsız kalmayan hayırsever iş adamı Levent Özalp’e gönülden teşekkür ediyorum. Kendisi sadece tekerlekli sandalyelerle değil, ilçemizde üniversite eğitimi gören 12 öğrencimize 4 yıldan beri sağladığı burslar ve ihtiyaç sahipleri aileler için devamlı gönderdiği erzak yardımlarıyla da büyük bir örnek olmuştur. Bu tür destekler, dayanışma ve kardeşliğin en güzel göstergesidir. Ben tüm engelli bireyler ile aileleri adına çok teşekkür ediyorum"

Yardımlar, yerel dayanışmanın ve hayırsever desteğinin somut bir örneği olarak kayda geçti.

