Manavgat'ta Fırtına Refüjdeki Palmiye Ağacını İkiye Böldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili fırtına, refüjdeki dev palmiyeyi ikiye böldü; ekiplerin müdahalesiyle trafik normale döndü.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:47
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:57
Antalya Caddesi'nde dev palmiye yola devrildi; ekipler müdahale edip trafiği açtı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan fırtına, refüjde bulunan dev bir palmiyeyi ortadan ikiye böldü. Fırtınanın hızı saatte 50 ila 70 kilometreye kadar ulaştı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Olay, Antalya Caddesi üzerinde gerçekleşti; palmiyenin kırılan bölümü yola düşerken, caddede Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince önlem alındı.

Olay yerine sevk edilen ekipler arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Akedaş, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yer aldı.

Trafik ekipleri yolda gerekli güvenlik önlemlerini alarak ulaşımı tek şeritten kontrollü sağladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yola savrulan palmiyeyi keserek kaldırmasının ardından caddede trafik akışı normale döndü.

Fırtınayla birlikte zaman zaman yağışın şiddetinin arttığı gözlenirken, fırtınanın etkisini geç saatlere kadar sürdürmesi bekleniyor.

