Manavgat’ta Hortum Dehşeti: Konteynerler Savruldu, Araç Zorlandı

Manavgat’ta hortum geniş çaplı hasar bıraktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan hortum, Karacalar, Sülek ve sabah aydınlanmasıyla birlikte çıkış noktası olduğu belirlenen Kızılağaç Mahallesinde ciddi zararlar oluşturdu. Sabah gün ışığıyla birlikte bölgedeki tahribatın boyutu gözler önüne serildi.

Hasarın ayrıntıları

Hortumun en çok etkilediği Kızılağaç ve Karacalar Mahallelerinde muz ve sebze seralarının büyük bölümü yerle bir olurken, Sülek Mahallesinde evlerin çatıları yüzlerce metre uzağa taşındı. Onlarca yıllık ağaçlar köklerinden sökülürken, koyun ahırlarında da ciddi hasar kaydedildi.

Olayın denizden çıkış noktası olarak belirlenen Kızılağaç Mahallesi sahilinde bulunan Alibey Tatil Köyü önünden gelen hortumun, tatil köyünün bahçesindeki ağaçları kökünden söktüğü ve karşısındaki seraları yerle bir ettiği bildirildi. Hortumun daha sonra D-400 Karayolu kenarındaki işyerlerinin çatılarına zarar vererek yolun yukarısına, Karacalar sınırlarına geçtiği tespit edildi.

Yaralananlar ve müdahaleler

Hortum nedeniyle 20 yaşındaki Sude Kiraz yaralandı. Sude Kiraz’ın, Sülek Mahallesi’nde traktör önündeki bir otomobilin hortumun ters çevirme etkisiyle temas etmesi sonucu yaralandığı; hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Vatandaşların yaşadıkları

Hortumdan etkilenen vatandaşlardan Adem Ünalın bahçesinde bulunan briketli koyun ağılı yerle bir oldu. Ünal, ağıldaki yavru kuzunun ayağına duvarın düşmesi sonucu yaralandığını belirtti; yavru kuzuyu kucağından indirmediği ve veterinere götüreceğini söyledi. Ünal’ın sözleri şöyle: "Akşam evde otururken kulakları sağır eden bir uğultuyla balkona çıktığımda uçuşan çatı ve ağaçları gördüm. Kısa süre sonra ses kesilince ışığı ağıla tuttuğumda ağılın yerle bir olduğuna şahit oldum. Yağmurda yağdığı için ağıldaki koyunlarımızı başka yere götürdüm. Bu kucağımdaki yavru kuzunun bacağının üzerine duvar yıkılmıştı. Onu hemen veterinere götürüp tedavi ettireceğim".

Bir başka ilginç gözlem olarak, Sülek Mahallesinde boş bir arazide bulunan demir bir kapının kaynağı anlaşılamadı. Bölge sakinleri kapının yakınlarda bir eve ait olmadığını belirterek, sahibinin gelip kapıyı alabileceğini söylediler.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Hortum anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hortumun bir noktadaki çöp konteynerlerini ve çeşitli eşyaları etrafa savurduğu, hortumun geçtiği hattaki bir otomobilin ise ilerlemekte güçlük çektiği anlar yer aldı.

Bölgedeki genel tablo

Yetkililer, hortumun özellikle Karacalar ve Kızılağaç hattında seralara, çatı ve ağaçlara büyük zarar verdiğini, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte afetin izleri ve maddi kayıplar net şekilde ortaya çıktı.

