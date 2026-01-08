Manisa Motorlu Araçlar Tamirciler Odası’nda Değişim: Murat Ateşbudak Başkan

Manisa Motorlu Araçlar Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda 23 yıllık başkan Ahmet Ülke, 281 oy alan Murat Ateşbudak'a karşı seçimi kaybetti; yeni yönetim belirlendi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:40
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:40
23 yıllık dönem sona erdi, yeni yönetim açıklandı

Manisa Motorlu Araçlar Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda 23 yıldır başkanlık görevini yürüten Ahmet Ülke, rakibi Murat Ateşbudak karşısında seçimi kaybetti.

Yapılan seçimde Murat Ateşbudak 281 oy alarak odanın yeni başkanı olurken, 23 yıllık başkan Ahmet Ülke 213 oyda kaldı.

Genel kurul, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter yaptı. Geriter, 4 yılda bir yapılan genel kurulların esnaf ve sanatkarların demokrasi içinde yöneticilerini seçtiği önemli toplantılar olduğunu belirterek, genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti.

Genel kurulda konuşan başkan adayı Ahmet Ülke, seçimlerin Manisa sanayi esnafı için hayırlı olmasını diledi.

Başkan adayı Murat Ateşbudak ise, "Yapılması gereken çok iş olduğunu biliyorum. Sizlerin de desteğiyle sanayi esnafı adına bu işleri hayata geçirmek için söz veriyorum. Genel kurulumuzun esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından oy kullanma hakkı bulunan 629 üyeden sandığa gidenlerin oyları sayıldı. Seçim sonucunda Murat Ateşbudak başkanlığa seçilirken, Ahmet Ülke 213 oy aldı.

Genel kurulun ardından Manisa Motorlu Araçlar Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yeni yönetim kurulu da belli oldu. Başkan Murat Ateşbudak'ın yönetiminde Feridun Burlu, Gökhan Soyutemizler, Serkan Türker, Bekir Tutal, Fatih Gürel ve Berk Demirbilek yer aldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

