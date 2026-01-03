DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.863.221,22 -0,18%

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mazıdağı'nda Kar Seferberliği

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mazıdağı'nda yarım metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yolları 'Karla Mücadele Ekipleri' ile açıyor; tuzlama ve öncelikli güzergah çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:52
Mardin Büyükşehir Belediyesi Mazıdağı'nda Kar Seferberliği

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mazıdağı'nda Kar Seferberliği

Yarım metreyi bulan karla yollar açılıyor

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının yarım metreyi bulmasıyla kapanan yollar, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin kararlı müdahalesiyle tek tek açılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başladığı ilk dakikalardan itibaren teyakkuz haline geçti. Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan "Karla Mücadele Ekipleri", dondurucu soğuk ve sisli havaya rağmen iş makineleriyle sahada yer aldı.

Gece boyunca süren mesaiyle, karın kapattığı grup köy yolları ve mahalle bağlantıları yeniden ulaşıma kazandırıldı. Belediye ekipleri sadece yolları açmakla kalmayıp, buzlanma riskine karşı yoğun tuzlama ve solüsyon çalışması da yürütüyor.

Özellikle dik rampalar ve keskin virajların bulunduğu Mazıdağı coğrafyasında ekiplerin titiz çalışması sayesinde olası kazaların önüne geçiliyor. Ekipler vardiyalı sistemle gece gündüz kar küreme çalışmalarını sürdürüyor, hasta nakli ve temel ihtiyaç sevkiyatı yapılan güzergahlar öncelikli tutuluyor.

Teknolojik donanımlı kar küreme araçları ve iş makineleriyle en zorlu arazi şartlarına dahi müdahale ediliyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yağışların devam etme ihtimaline karşı ekiplerin stratejik noktalarda hazır kıta bekletildiğini bildirdi.

Koordinasyon merkezi 24 saat boyunca gelen ihbarları değerlendiriyor ve vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için ekiplerin hazır olduğu vurgulandı.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN MAZIDAĞI’NDA KAR SEFERBERLİĞİ

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN MAZIDAĞI’NDA KAR SEFERBERLİĞİ

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN MAZIDAĞI’NDA KAR SEFERBERLİĞİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Akyazı'da Karaca Yola İndi: Karla Kaplı Karşılaşma
2
Tatvan'da gündüz kurt görüldü: Site güvenlik kamerasına yansıdı
3
Bolu Dağı'nda Gizli Buzlanma Uyarısı: Sürücüler Dikkat
4
Hasköy'de Araçlar Kar Altında Kaldı — Kar Kalınlığı 1–2 Metreye Ulaştı
5
Artvin'de Çığ Arama Çalışmaları Durdu: Bülent Gezer Hâlâ Kayıp
6
Kastamonu’da bozayı karda yürümeye çalışırken görüntülendi
7
Çermik'te Karla Mücadele Sonrası Bağlantı Yolları Ulaşıma Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları