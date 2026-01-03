Mardin Büyükşehir Belediyesi Mazıdağı'nda Kar Seferberliği

Yarım metreyi bulan karla yollar açılıyor

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının yarım metreyi bulmasıyla kapanan yollar, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin kararlı müdahalesiyle tek tek açılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başladığı ilk dakikalardan itibaren teyakkuz haline geçti. Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan "Karla Mücadele Ekipleri", dondurucu soğuk ve sisli havaya rağmen iş makineleriyle sahada yer aldı.

Gece boyunca süren mesaiyle, karın kapattığı grup köy yolları ve mahalle bağlantıları yeniden ulaşıma kazandırıldı. Belediye ekipleri sadece yolları açmakla kalmayıp, buzlanma riskine karşı yoğun tuzlama ve solüsyon çalışması da yürütüyor.

Özellikle dik rampalar ve keskin virajların bulunduğu Mazıdağı coğrafyasında ekiplerin titiz çalışması sayesinde olası kazaların önüne geçiliyor. Ekipler vardiyalı sistemle gece gündüz kar küreme çalışmalarını sürdürüyor, hasta nakli ve temel ihtiyaç sevkiyatı yapılan güzergahlar öncelikli tutuluyor.

Teknolojik donanımlı kar küreme araçları ve iş makineleriyle en zorlu arazi şartlarına dahi müdahale ediliyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yağışların devam etme ihtimaline karşı ekiplerin stratejik noktalarda hazır kıta bekletildiğini bildirdi.

Koordinasyon merkezi 24 saat boyunca gelen ihbarları değerlendiriyor ve vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için ekiplerin hazır olduğu vurgulandı.

