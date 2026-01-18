Mardin'de Kar Yağışı Ulaşımı Zora Soktu: Sürücülere Uyarı

Mardin genelinde devam eden kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili; trafikte aksamalar yaşanıyor, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:32
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:32
Yüksek kesimlerde etkisini artırdı — yetkililer uyardı

Mardin genelinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanıyor.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışıyla birlikte trafikte seyreden sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlerken, yetkililer de yola çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

