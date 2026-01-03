DOLAR
Mardin’de Karla Mücadele Aralıksız: Ekipler 10 İlçede Gece Gündüz Çalışıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, GAMER koordinasyonuyla 10 ilçede yol açma, kar küreme ve kaldırım temizliği çalışmalarını Tuncay Akkoyun talimatıyla gece gündüz sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:32
Mardin’de Karla Mücadele Aralıksız: Ekipler 10 İlçede Gece Gündüz Çalışıyor

Mardin’de Karla Mücadele Aralıksız Sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri 10 ilçede sahada

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, yol açma, kar küreme, kaldırım temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarının kent genelinde eş zamanlı yürütüldüğü bildirildi.

GAMER Koordinasyon Merkezi üzerinden 10 ilçe ile anlık bağlantı kurulup çalışmaları koordine eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un talimatları doğrultusunda, ekiplerin vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla gece gündüz sahada görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve mahalle içlerinde ulaşımın kesintisiz devam etmesi için yoğun mesai harcandığı kaydedildi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmaların belirlenen program dahilinde titizlikle sürdürüldüğü vurgulanarak, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve ekiplerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava şartlarına karşı kent genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve karla mücadele çalışmalarının ihtiyaç duyulan her noktada devam edeceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

