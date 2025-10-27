Mardin Kültür Yolu Festivali'ne Rekor İlgi: 500 Bin Ziyaretçi

9 gün, 16 mekan ve 370 etkinlikle kültürel şölen

"Medeniyetler kenti" Mardin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen "Kültür Yolu Festivali" ile 9 gün boyunca sanat ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Festival süresince yaklaşık 500 bin ziyaretçi kente akın etti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 18. durağı olan kent, farklı din, dil ve kültürlerin izlerini taşıyan tarihi dokusuyla öne çıktı. Etkinlikler 16 mekan ve 30 noktada, 103 başlıkta 370 etkinlik şeklinde gerçekleşti; Kasımiye ve Zinciriye medreseleri gibi yüzlerce yıllık yapıların da bulunduğu alanlar kullanıldı.

Konserler, sergiler, söyleşiler, tiyatro, opera, bale, atölye çalışmaları, çocuk etkinlikleri, sokak sahneleri, sinema gösterimleri ve çeşitli yarışmalar kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistlere sunuldu. Etkinliklerin büyük kısmı ücretsiz olunca katılım ciddi oranda arttı.

Yetkililerden değerlendirme

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, festivale ilişkin olarak, "Konserler, tiyatro oyunları, opera, bale, çocuklara yönelik etkinlikler, cezaevlerinde dahi etkinlikler yapıldı. Şehirdeki bütün konferans salonları, etkinlik alanları kullanıldı. Bizim için çok verimli oldu. Bütün şehirde festival havasını yaşadık. Şehirde muazzam bir talep vardı. Şehir dışından da turlarla gelenler oldu. Müzemizin galeri salonu, bugüne kadar olmadığı kadar izleyici ile buluştu. Aynı tepkiyi medreselerden bütün etkinlik alanlarından da aldık. Girişlerin ücretsiz olması da katılımı çok arttırdı." dedi.

Gök, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un öncülüğünde yapılan koordinasyon sayesinde etkinlik alanlarına erişimin kolaylaştığını ve festivalin sorunsuz bir atmosferde gerçekleştiğini vurguladı.

Festivalin turizme katkısına dikkat çeken Gök, otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını, bazı anlarda oda bulmanın güçleştiğini ve esnafın memnuniyetini aktardı.

Gök ayrıca, "Tüm etkinliklere katılımın 500 bine yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şehirde ilk kez düzenlenmesine rağmen muazzam bir katılımın olması ve şehrin bu festival havasını soluması çok önemliydi. Mardin bir festival şehri oldu. Bundan sonra da her sene bu festival burada düzenlenmeye devam edilecek. Kadim şehir Mardin'in o eşsiz mimari dokusuna festival muazzam oturdu. Şehrimiz bir festival kentine dönüştü." ifadelerini kullandı.

Sanatçılar ve ziyaretçi izlenimleri

Festivalde eserlerini sergileyen minyatür sanatçısı Zehra Akdeniz, İstanbul'dan gelerek öğrencileriyle oluşturdukları koleksiyonu Mardin'de sergilemekten memnun olduklarını belirterek, "Mardin kültür şehri olduğu için ilginin artacağını biliyorduk ama beklentimizin çok üstünde ilgi oldu. İlk gün 2 bin kişiye yakın kişi sergimizi ziyaret etti. Daha sonraki günler bu sayı daha da arttı. Kültür Yolu Festivali birkaç yıldır devam ediyor. Mardin'de bu yıl ilk kez ziyaret etmiş olduk. Umduğumuzun üstünde oldu. Mardin'de olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'ndeki sergilerin küratörü Elif Uğur, galeride heykel ve resim ağırlıklı 5 sanatçının koleksiyonlarının sergilendiğini ve ilgiyle izlendiğini aktardı.

Ziyaretçiler de etkinliklerden memnun kaldı. Öykü Asman "Kentte festival ilk defa düzenleniyor. Umarım her sene olur. Çok güzel konserler düzenlendi." derken, Rabia İçli ise "Eğlenmeleri için çocukları getirdik ayrıca konserler de çok güzeldi. İnşallah her sene düzenlenir." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan Güneydoğu Anadolu turu kapsamında Mardin'e gelen Nagihan Damlı festivalden etkilendiklerini belirtirken, Kayseri'den gelen Sude Nur ise kentten sonra İzmir'deki Kültür Yolu Festivali'ne katılacaklarını ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Mardin'de ilk kez düzenlenen festivalin getirdiği yoğun ilgi ve doluluk, kentin kültürel mirasını sanatla buluşturarak gelecekte de düzenli olarak sürdürülmesine dair güçlü bir zemin oluşturdu.

