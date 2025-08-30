DOLAR
Marmaris'te Phoenix Antik Kenti'nde 2025 Kazıları Tamamlandı

Marmaris Phoenix Antik Kenti'nde 2025 kazıları tamamlandı; Erken Demir Çağ tümülüsü, basamaklı piramidal mezarlar, Nymphaion ve Bizans kiliseleri belgelendi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 14:24
Marmaris'te Phoenix Antik Kenti'nde 2025 Kazıları Tamamlandı

Marmaris'te Phoenix Antik Kenti'nde 2025 kazıları tamamlandı

Bozburun Yarımadası'nda çok katmanlı arkeolojik buluntular ortaya çıkarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Phoenix Antik Kentinde 2025 yılı kazı çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu. Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından yapılan açıklamada, çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle MTO katkıları ve Tarihi Phoenix Arkeoloji Derneği ile SÖKTAŞ desteklerinin sağlandığı belirtildi.

Bu yıl yürütülen arkeolojik araştırma ve belgeleme çalışmaları antik kentin kuzey ve batı kırsal alanlarında yoğunlaştı. Araştırmalarda, Bozburun Yarımadası'na özgü basamaklı piramidal mezarlar ile ilk kez tespit edilen Erken Demir Çağ tümülüsü gibi önemli bulgular elde edildi; bu buluntular bölgedeki ölü gömme gelenekleri hakkında yeni bilgiler sundu.

Ayrıca, Milattan önce 4. yüzyıla tarihlenen çiftlikler ve zeytinyağı işlikleri bölgenin tarımsal yaşamına dair somut veriler sağladı. Bu yıl belgelenen Nymphaion (anıtsal çeşme) ve Bizans dönemine ait yeni kilise ve şapeller, Phoenix'in çok katmanlı kültürel mirasını gözler önüne serdi.

MTO yetkilileri, çalışmaların 2026'da Söğüt Mahallesi sınırlarındaki antik Thyssanous'ta planlanan yüzey araştırmaları ve Phoenix'te yapılması öngörülen sistematik kazılarla sürdürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Yetkililer, Proje Başkanı Dr. Asil Yaman ve ekibine teşekkür etti.

Arkeolojik araştırma ve belgeleme çalışmaları bu yıl antik kentin kuzey ve batı kırsalında sürdürüldü.

