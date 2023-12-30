Mars ve Neptün sizi nasıl etkiliyor? DİNÇER GÜNER’den önemli uyarılar: Para, sağlık, iş ve ilişkilerde dikkatli olun!

Bu içerik, DİNÇER GÜNER’in Mars ile Neptün arasındaki kare açının etkilerini anlattığı bir yazıdır. Yazıda, sezgiler, para, sağlık, iş, ilişki ve skandallarla ilgili tavsiyeler verilmektedir. Yazının amacı, okuyucuları bu dönemde uyanık olmaya ve yanılgılardan kaçınmaya davet etmektir.

Mars ve Neptün sizi nasıl etkiliyor? DİNÇER GÜNER’den önemli uyarılar: Para, sağlık, iş ve ilişkilerde dikkatli olun!
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DİNÇER GÜNER: SKANDALLARA KARŞI UYANIK OLUN!

Mars ile Neptün arasında kare açı meydana gelecek. Etkisi 4 gün sürecek

Sezgilerinize güvenebilir, iç dünyanıza yönelebilir ve ciddiyetten uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Paranızı korumalısınız, unutkanlık veya dikkatsizlik yüzünden cüzdanı kaybetme, parayı yitirme olabilir, yanılgılara kapılmamak için ciddi kararları ertelemek daha iyi olacaktır.

Bağışıklık sisteminizi destekleyici gıdalara ağırlık verin, vücudumuzun direnci çok yüksek olmayabilir bu günlerde. Evde veya işyerinde lavabo, su giderleri ile ilgili sorunlar çıkabilir. Cesaretinizin kolayca sarsılabileceği zamanlardır, bu yüzden bir şeyler için rekabet etmek, kendinizi göstermek için de pek elverişli değildir.

Aldatılma riskine karşı her türlü yeni iş ve projede tedbirli olmalısınız. Sağlık konusunda tanı koymak zorlaşabilir, bu günlerde tek bir doktorun görüşüne güvenmemek en iyisi olacaktır. Gizlilik içinde yaptığınız işlerde başarısızlık yaşayabilirsiniz. Romantik buluşmalar, ilişkiler kurmak için de pek uygun bir dönem değildir

Skandallara karşı uyanık olun, imkansız gibi görünen durumlar, iftiralar, yalanlar gündeme gelebilir. Olayları hemen anlık değerlendirmeyin, bir şeyler yanlış, değiştirilmiş, yönlendirilmiş olabilir. Sakin olmakta yarar var. Bu aralar dedikodulara falan kulak asmayın, kimsenin arkasından da konuşmayın. Dedikodudan, yalandan, hileden ve ihanetten kaçının.

Hedefleriniz ve niyetleriniz netleşmeyebilir, ve bu, özellikle önemli işler ve projeler üzerinde çalışırken hayal kırıklıklarına neden olabilir. Bu aralar daha fazla tembellik etmek isteyebilir, mecbur kalmadıkça yürümek bile istemeyebilirsiniz belki...

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