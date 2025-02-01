Mauricio Diaz Alvarez İstanbul'da Büyüleyici Bir Konser Verdi

İspanyol Gitar Virtüözü İstanbul'da Performans Sergiledi

İspanyol gitar virtüözü Mauricio Diaz Alvarez, "Touching Beauty Concerts" serisi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Konser, İstanbul Cervantes Enstitüsü ve Artisan organizasyon işbirliğiyle, Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının destekleriyle İstanbul Deniz Müzesi'nde gerçekleştirildi.

İspanyol Müzik Repertuvarı ve Kendi Besteleri

Alvarez, konserinde "İspanya'nın Gönül Telleri" başlıklı bir repertuvar sunarak İspanyol müziğini temsil etti. Konserde, Juan Rulfo ve Gabriel Garcia Marquez'in eserlerinden ilham alarak bestelediği kendi parçalarını da dinleyicilere sundu.

Programda, Luys de Milan, Alonso de Mudarra, Fernando Sor, Francisco Tarrega, Manuel de Falla, Isaac Albaniz ve Joaquin Rodrigo gibi İspanyol müziğinin ustalarının eserlerinin yanı sıra Alvarez'in "Yüz Yıllık Yalnızlık" ve "Homenaje a Joaquim Malats" besteleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Gelecek Performanslar ve Öğretmenlik Görevleri

Alvarez, konserin ardından yarın Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde ve 4 Şubat'ta Eyüboğlu Çamlıca İlkokulu'nda öğrencilere yönelik özel gitar resitali gerçekleştirecek. Aynı zamanda bugüne kadar Avrupa, Amerika, Afrika, Asya ve Türkiye dahil pek çok ülkede konserler veren sanatçı, İspanyol Dili ve Kültürü Sertifika Programı'nın açılış konserinde de sahne alacak.

Gitar virtüözü Mauricio Diaz Alvarez, Fransa'da Choisy Le-Roi Güzel Sanatlar Müzik ve Dans Konservatuvarı ile Fransa'nın Bretagne bölgesindeki Vannes Müzik ve Dans Konservatuvarı'nda öğretmenlik görevine devam etmektedir.

İspanyol gitar virtüözü Mauricio Diaz Alvarez, "Touching Beauty Concerts" serisi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.