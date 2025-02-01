DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.630.548,7 -0,22%

Mauricio Diaz Alvarez İstanbul'da Büyüleyici Bir Konser Verdi

İspanyol müzisyen Mauricio Diaz Alvarez, İstanbul'da 'Touching Beauty Concerts' serisi ile müzikseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 23:56
Mauricio Diaz Alvarez İstanbul'da Büyüleyici Bir Konser Verdi

İspanyol Gitar Virtüözü İstanbul'da Performans Sergiledi

İspanyol gitar virtüözü Mauricio Diaz Alvarez, "Touching Beauty Concerts" serisi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Konser, İstanbul Cervantes Enstitüsü ve Artisan organizasyon işbirliğiyle, Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının destekleriyle İstanbul Deniz Müzesi'nde gerçekleştirildi.

İspanyol Müzik Repertuvarı ve Kendi Besteleri

Alvarez, konserinde "İspanya'nın Gönül Telleri" başlıklı bir repertuvar sunarak İspanyol müziğini temsil etti. Konserde, Juan Rulfo ve Gabriel Garcia Marquez'in eserlerinden ilham alarak bestelediği kendi parçalarını da dinleyicilere sundu.

Programda, Luys de Milan, Alonso de Mudarra, Fernando Sor, Francisco Tarrega, Manuel de Falla, Isaac Albaniz ve Joaquin Rodrigo gibi İspanyol müziğinin ustalarının eserlerinin yanı sıra Alvarez'in "Yüz Yıllık Yalnızlık" ve "Homenaje a Joaquim Malats" besteleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Gelecek Performanslar ve Öğretmenlik Görevleri

Alvarez, konserin ardından yarın Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde ve 4 Şubat'ta Eyüboğlu Çamlıca İlkokulu'nda öğrencilere yönelik özel gitar resitali gerçekleştirecek. Aynı zamanda bugüne kadar Avrupa, Amerika, Afrika, Asya ve Türkiye dahil pek çok ülkede konserler veren sanatçı, İspanyol Dili ve Kültürü Sertifika Programı'nın açılış konserinde de sahne alacak.

Gitar virtüözü Mauricio Diaz Alvarez, Fransa'da Choisy Le-Roi Güzel Sanatlar Müzik ve Dans Konservatuvarı ile Fransa'nın Bretagne bölgesindeki Vannes Müzik ve Dans Konservatuvarı'nda öğretmenlik görevine devam etmektedir.

İspanyol gitar virtüözü Mauricio Diaz Alvarez, "Touching Beauty Concerts" serisi kapsamında...

İspanyol gitar virtüözü Mauricio Diaz Alvarez, "Touching Beauty Concerts" serisi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı
2
Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!
3
Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu
4
İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı
5
Lise Mezunlarına Polis Olma Şansı! 2024’te 2500 Kişi Alınacak!
6
Barış Manço, Kadıköy'de Sevgiyle Anıldı
7
Mauricio Diaz Alvarez İstanbul'da Büyüleyici Bir Konser Verdi

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı