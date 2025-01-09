Mazhar Alanson'un Yeni Şarkısı 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız' 17 Ocak'ta Yayında

Mazhar Alanson'un yeni şarkısı 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız', 17 Ocak'ta dijital platformlarda dinleyicilerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:43
Mazhar Alanson'un Yeni Şarkısı 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız' 17 Ocak'ta Yayında

Mazhar Alanson'un Duygusal Yeni Parçası

Usta müzisyen Mazhar Alanson, merakla beklenen yeni şarkısı 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız' ile 17 Ocak'ta dinleyicilerin karşısına çıkıyor. Avrupa Müzik tarafından yapılan açıklamada, şarkının sözleri ve bestesinin Alanson'a ait olduğu belirtildi. Düzenleme ise ünlü müzisyen Ercan Saatçi tarafından yapıldı.

Şarkının Hikayesi

Alanson, şarkının isminin hikayesinin, dostu Özkan Uğur ile yaşadığı duygusal bir anıya dayandığını ifade etti. Uğur'un kanser tedavisi sırasında şarkı söylendiği esnada duygu dolu anlar yaşandı ve bu esnada 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız' sözleri dile geldi.

Dijital Dünyada Yayınlanacak

Yeni şarkı, Mazhar Alanson'un önümüzdeki albümünde de yer alması planlanıyor. 17 Ocak tarihinde 'Avrupa Müzik' etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşacak.

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