MEB 18-40 yaş arası başvuruları açtı! KPSS'siz kamuda çalışmak için son fırsat

MEB üzerinden yapılacak alımlar için kadrolar belli olurken şartlar açıklandı. En az lise mezunu olan herkes başvuru yapabilecek. İşte kontenjan bilgileri ve başvuru şartları haberimizde yer almaktadır.



ALIM YAPILACAK KADROLAR

22 Matbaa İşçisi,

3 Mobilya Montajcısı,

2 Aşçı,

3 Diğer Teknisyen Ve Teknikerler,

2 Bilgisayar Teknolojileri Teknikeri,

5 Diğer Teknisyen Ve Teknikerler.



BAŞVURU KOŞULLARI

-TC vatandaşı olmak

-18 yaşını doldurmamış olmak

-Herhangi bir suç hükümlülüğünden suç almamış olmak

-Kamu haklarından yararlanmak

-Görevini yapmasına engel sağlık probleminin olmaması

-Erkek adayların askerlik ilişkisinin bulunmaması

-40 yaşını bitirmemiş olmak.



MESLEĞE GÖRE ÖZEL ŞARTLAR

MATBAA İŞÇİSİ ALIM

-Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim okul/kurumlarının Matbaa Teklolojisi Alanından mezun olmak veya Matbaa , Matbaa Teklojisi Alanı Matbaa ve Baskı Sistemleri alanlarında Ustalık Belgesine Sahip olmak.

-En az 3 yıl Meslekte Tecrübeye Sahip Olmak.





AŞÇI ALIM ŞARTLARI

-Yiyecek içecek hizmetleri alanlarından önlisans mezunu olmak

-Gastronomi ve mutfak sanatları mezunu olmak

-Usta öğrencilik belgesi

-En az 5 yıl deneyim



BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ TEKNİKERİ

-Önlisans eğitim kurumlarını Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Programlama programlarından en az birinden mezun olmak.



MOBİLYA MONTAJCISI ALIM ŞARTLARI

-Lise ve dengi okul ile önlisans programlarından mezun olmak

-Genel montaj ve paketleme işçisi mesleği çalışması.



BAŞVURULAR NE ZAMAN?

37 kamu işçi alım başvuruları için İŞKUR üzerinden işlemler yapılırken 1 Ocak 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Online olarak yapılarak başvurular tamamlanır.

