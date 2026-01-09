Mehmet Kaya’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:09
Mehmet Kaya İnşaat sahibi Mehmet Kaya, Gaziantep’in Araban ilçesinden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaya'nın değerlendirmesi

Yayımlanan mesajda basının toplum ve demokrasi için taşıdığı önem, iletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan dönüşüm ile sorumlu yayıncılığın gerekliliği üzerine vurgular yapıldı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Basın, demokrasinin ve toplum hayatının önemli ve etkili bir denetim organı olması sebebiyle, kamu düzeninin vazgeçilmez temel unsurlarından biridir. Gazetecilik mesleği, meydana gelen olay ve gelişmelerden kamuoyunu haberdar etmek için mesai mefhumu gözetmeksizin sorumluluk duygusu içinde çalışanların temsil ettiği önemli bir kamu görevidir. Milletimizin sesi, vicdanı olan, basın meslek ilkelerine bağlı, kişilik haklarına saygı göstererek kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenerek gazetecilik görevini yerine getiren değerli basın mensuplarımız, temsilcisi oldukları gazetecilik mesleğinin kamuoyu nezdinde güvenilirliğini ve itibarını arttırmaktadır. İletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişimin yaygınlaştığı günümüzde, sorumlu ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır. İnsanların birbirleriyle iletişim kurma ihtiyacından doğan ve gelişen medya; teknolojinin yaygınlaştığı günümüzde, insanların hızlı bir şekilde bilgiye veya habere ulaşıp yayabildikleri, sosyal medya haline gelmiştir. Sosyal medyanın yanlış kullanımı ve kamuoyunun olumsuz yönlendirilmesiyle ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesinde, ilkeli ve sorumlu gazetecilik görevinin önemi artmıştır. İlimiz Gaziantep ile Araban ilçemiz başta olmak üzere, bölgemiz ve ülkemizin her köşesinde zorlu şartlar altında fedakarca çalışan, halkın haber alma hakkını, doğru, güvenilir, tarafsız, ilkeli ve seviyeli bir habercilik anlayışıyla yerine getiren değerli basın mensuplarımızın ve çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum"

Mehmet Kaya, sözlerinde basın mensuplarına teşekkür ederek, gazeteciliğin kamuoyundaki güvenilirliğinin korunmasının önemine dikkat çekti.

GAZİANTEP'İN ARABAN İLÇESİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE UZUN YILLARDAN BERİ MÜTHEAHHİTLİK FAALİYETLERİ...

