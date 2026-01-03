DOLAR
Meke Krater Gölü'nde Kartpostallık Kar Manzaraları

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Krater Gölü, kar yağışıyla beyaz örtüsüne bürünerek fotoğrafçılar ve ziyaretçiler için kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:07
Konya Karapınar'da beyaz örtü büyüledi

Meke Krater Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesinde kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giydi ve fotoğrafçılar ile doğa tutkunları için kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Göl çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, karla kaplanan manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti. Meke Krater Gölü'nün sakin atmosferi ve karın su yüzeyindeki yansımaları, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Karla örtülmüş doğal yapısı, yalnızca yerli turistleri değil, yurtdışından gelen misafirlerin de dikkatini çekti. Almanya'dan gelen bir aile göl kenarında kamp yaparak doğanın keyfini çıkardı. Ziyaretçiler soğuk havaya rağmen karla kaplı doğada eğlenceli anlar yaşadı.

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar MYO öğrencisi İsmail Haktan Dayı ise, "İlk defa Meke Gölü’ne geldim ve burayı çok beğendim. Dünyanın dört bir yanından turistler burayı ziyaret ediyor. Bizim yerli turistlerin de burayı görmesi gerekiyor. Karla birlikte göldeki manzara gerçekten muazzam olmuş" dedi.

Öğrenci Eyüp Zafer de, "Arkadaşlarla Meke Gölüne geldik, yemek yedik, çay içtik. Bu muazzam doğal güzelliğin karla kaplanmasını görmek bizleri çok mutlu etti. Yurt dışından da birçok turist burayı ziyaret ediyor. Herkesi buraya bekleriz" ifadelerini kullandı.

