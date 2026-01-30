SUBÜ öğrencileri Kırcaali Yaylası'nda 'Yeşil Vatan’a Adım At, Nefes Al' yürüyüşü ve çevre temizliği

SUBÜ öğrencileri Kırcaali Yaylası'nda 'Yeşil Vatan’a Adım At, Nefes Al' için bir araya geldi

Doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, 'Yeşil Vatan’a Adım At, Nefes Al' projesi kapsamında Kırcaali Yaylası’nda bir araya gelerek doğa sevgisini ve çevre bilincini öne çıkardı.

Etkinliği düzenleyen SUBÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğuna, Gençlik ve Spor Bakanlığıın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde gerçekleştirilen organizasyona 45 öğrenci katıldı.

Katılımcılar, Kırcaali Yaylasının eşsiz doğasında yürüyüş yaparak bölgeyi yakından tanıma imkânı buldu; temiz hava eşliğinde spor yaptı ve doğanın sunduğu zenginlikleri deneyimledi.

Yürüyüşün yanı sıra etkinlik kapsamında kapsamlı bir çevre temizliği çalışması da yürütüldü. Öğrenciler, doğal alanların korunmasına katkı sunmayı ve çevre bilincini artırmayı hedefleyen bu çalışmayla örnek bir farkındalık sergiledi.

Organizatörler, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirterek, gençlerin doğa ile buluştuğu ve çevreye duyarlı davranışların teşvik edildiği çalışmaların önemine vurgu yaptı.

