SUBÜ öğrencileri Kırcaali Yaylası'nda 'Yeşil Vatan’a Adım At, Nefes Al' yürüyüşü ve çevre temizliği

SUBÜ öğrencileri 'Yeşil Vatan’a Adım At, Nefes Al' projesi kapsamında Kırcaali Yaylası'nda doğa yürüyüşü ve kapsamlı çevre temizliği gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:59
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:59
SUBÜ öğrencileri Kırcaali Yaylası'nda 'Yeşil Vatan’a Adım At, Nefes Al' yürüyüşü ve çevre temizliği

SUBÜ öğrencileri Kırcaali Yaylası'nda 'Yeşil Vatan’a Adım At, Nefes Al' için bir araya geldi

Doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, 'Yeşil Vatan’a Adım At, Nefes Al' projesi kapsamında Kırcaali Yaylası’nda bir araya gelerek doğa sevgisini ve çevre bilincini öne çıkardı.

Etkinliği düzenleyen SUBÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğuna, Gençlik ve Spor Bakanlığıın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde gerçekleştirilen organizasyona 45 öğrenci katıldı.

Katılımcılar, Kırcaali Yaylasının eşsiz doğasında yürüyüş yaparak bölgeyi yakından tanıma imkânı buldu; temiz hava eşliğinde spor yaptı ve doğanın sunduğu zenginlikleri deneyimledi.

Yürüyüşün yanı sıra etkinlik kapsamında kapsamlı bir çevre temizliği çalışması da yürütüldü. Öğrenciler, doğal alanların korunmasına katkı sunmayı ve çevre bilincini artırmayı hedefleyen bu çalışmayla örnek bir farkındalık sergiledi.

Organizatörler, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirterek, gençlerin doğa ile buluştuğu ve çevreye duyarlı davranışların teşvik edildiği çalışmaların önemine vurgu yaptı.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) ÖĞRENCİLERİ, 'YEŞİL VATAN’A ADIM AT, NEFES AL'...

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) ÖĞRENCİLERİ, 'YEŞİL VATAN’A ADIM AT, NEFES AL' PROJESİ KAPSAMINDA KIRCAALİ YAYLASI’NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) ÖĞRENCİLERİ, 'YEŞİL VATAN’A ADIM AT, NEFES AL'...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Görele'de Muhtarlar ve STK'lar Gasilhane İstiyor
2
Adana'da Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü, Araçlar Mahsur
3
Kıbrıs Gazisi Murat Dereli, Samsun'da Askeri Törenle Uğurlandı
4
Hakkarili Eğitimci Erol Hanlıgil Kilimanjaro Zirvesine Ulaştı
5
Ankara'da Kocatepe Camii Üzerinde Büyüleyici Gökkuşağı
6
Tunca Nehri'nde Taşkın Alarmı: Edirne'de Tarım Arazileri Sular Altında
7
SUBÜ öğrencileri Kırcaali Yaylası'nda 'Yeşil Vatan’a Adım At, Nefes Al' yürüyüşü ve çevre temizliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları