Batman'da Şeyh Süleyman Bağdu 20. Yılında Binlerce Kişiyle Anıldı

Şeyh Süleyman Bağdu, 30 Ocak 2006'da öldürülmesinin 20. yılında Batman'daki türbesinde binlerce kişinin katıldığı mevlit ve anma programıyla anıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:39
Örme Göze köyündeki türbesinde binlerce kişiyle anma

Şeyh Süleyman Bağdu, 30 Ocak 2006 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin 20’nci yılında sevenleri tarafından anıldı. Anma programı, Beşiri ilçesine bağlı Örme Göze köyünde bulunan türbesinin yer aldığı ziyaret mevkiinde gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren türbe ve aile mezarlığına gelen binlerce kişi için onlarca kurban kesildi, Yasin-i Şerifler okundu ve metrelerce uzunlukta mevlit yemeği verildi. Yoğun katılımın olduğu programda dualar edildi ve anma etkinlikleri sürdürülürken manevi atmosfer dikkat çekti.

Şeyh Selman Bağdu yaptığı açıklamada anmanın geleneksel olarak her yıl düzenlendiğini belirterek, "Babam, Batman Aydın Konak Korük Caddesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bugün onun 20’nci yıl dönümünde mevlit ve anma programını icra ediyoruz. Olumsuz hava şartlarına rağmen, Cenab-ı Allah’ın rahmetiyle misafirlerimiz geldi. Uzak illerden, hatta yurt dışından gelmek isteyip de ulaşım sorunları nedeniyle gelemeyenler oldu ama şükürler olsun programımızı gerçekleştirdik" dedi.

Mevlit yemeğinin ardından misafirlerin uğurlanmasıyla birlikte anma programı sona erdi.

