Şanlıurfa’da Ramazan Öncesi Fiyat Denetimleri Sıkılaştı

Ticaret ekipleri marketten fırına kadar tüm noktalarda inceleme yapıyor

Şanlıurfa'da Ramazan ayı öncesinde, fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimler artırıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kent genelinde market, kasap, fırın ve lokantalarda kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor.

Merkez Karaköprü ilçesindeki bir markette inceleme yapan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürü İbrahim Akbaş, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

Yetkililer, denetimlerin tüketici haklarını koruma ve piyasa düzenini sağlama amacıyla sürdürüleceğini vurguluyor.

