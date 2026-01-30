Şanlıurfa’da Ramazan Öncesi Fiyat Denetimleri Sıkılaştı

Şanlıurfa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarını önlemek için market, kasap, fırın ve lokantalarda denetimleri artırdı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:50
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:50
Ticaret ekipleri marketten fırına kadar tüm noktalarda inceleme yapıyor

Şanlıurfa'da Ramazan ayı öncesinde, fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimler artırıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kent genelinde market, kasap, fırın ve lokantalarda kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor.

Merkez Karaköprü ilçesindeki bir markette inceleme yapan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürü İbrahim Akbaş, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

Yetkililer, denetimlerin tüketici haklarını koruma ve piyasa düzenini sağlama amacıyla sürdürüleceğini vurguluyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

