Sason'da Kar Altında Mahsur Kalan Yaklaşık 30 Katır Kurtarıldı

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağlık alanda mahsur kalan yaklaşık 30 katır, güvenlik korucularının müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:56
Sason'da Kar Altında Mahsur Kalan Katırlar Kurtarıldı

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası dağlık alanda mahsur kalan yaklaşık 30 katır, güvenlik korucularının müdahalesiyle donmaktan son anda kurtarıldı.

Kurtarma Operasyonu ve Tespitler

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde artan kar yağışı nedeniyle dağlık bölgede bulunan katır sürüsü ilerleyemeyerek bulunduğu yerde kar altında mahsur kaldı. Bölgede devriye görevi yapan güvenlik korucuları tarafından fark edilen hayvanlardan biri donarak telef oldu, bir katır ise yarıya kadar kara gömülerek hareket edemedi.

Devriye ekipleri, kara saplanan katırı yoğun çaba sonucu bulunduğu yerden çıkararak diğer katırlarla birlikte en yakın köye indirdi.

Sürünün Son Durumu

Kurtarılan katırların köylülere teslim edildiği öğrenildi. Yetkililer, zorlu kış koşullarında benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları