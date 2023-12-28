Memur olmak isteyenlere yılın son fırsatı! Tam 3742 memur bu şartlara göre istihdam edilecek

ÖSYM tarafından yapılan KPSS 2023/2 Tercih kılavuzu yayımlanırken lise, ön lisans, lisans mezunları için 3742 memur alımı başlatıldı. Tercihler 20 Aralık 2023 tarihi ile başlamış olup hala devam etmektedir.

KONTENJAN DAĞILIMI

Lise Mezunu Kontenjanları:

1 Aşçı,

3 Kaloriferci,

34 Memur

3 Sağlık Memuru

3 Sağlık Teknisyeni

3 Şoför

118 Teknisyen

Ön Lisans Mezunu Kontenjanları:

24 Anbar memuru,

65 ARFF Memuru,

7 Aşçı,

40 Bilgisayar İşletmeni

2 Dağıtıcı,

9 Hizmetli,

46 İş Makinası Sürücüsü,

16 İtfaiyeci,

1 Kondoktör,

25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

2 Köprü Operatörü,

1 Laborant,

194 Memur,

241 Memur ( Hat Onarım Bakım Memuru ),

24 Muhasebeci

1 Programcı,

6 Puantör

6 Sağlık Memuru

15 Sağlık Teknikeri,

1 Santral Memuru,

5 Sekreter,

28 Şoför,

184 Tekniker,

18 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

1 Veteriner Sağlık Teknikeri,





Lisans Mezunu Kontenjanları:

1 Anbar Memuru,

1 Antrenör,

35 Arpon Memuru,

15 Arff Memuru,

1 Aşçı,

72 Avukat,

117 Bilgisayar İşletmeni,

1 Çocuk Gelişimcisi,

2 Çözümleyici

37 Denizcilik Sörvey Mühendisi,

1 Dil ve Konuşma Terapisti,

6 Diyetisyen,

2 Eğitmen,

2 Enformasyon Memuru,

31 Hareket Memuru,

13 Hazine Avukatı,

4 Hemşire,

3 İstatistikçi,

2 Kimyager,

16 Kütüphaneci,

1729 Memur,

9 Mimar,

2 Muhasebeci,

299 Mühendis,

1 Müze Araştırmacısı,

3 Öğretmen,

4 Programcı,

11 Psikolog,

2 Puantör,

1 Sağlık Fizikçisi,

1 Sanat tarihçisi

2 Santral Memuru,

2 Sekreter,

3 Sosyal Çalışmacı,

20 Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı,

95 Sürveyan,

7 Şehir Plancısı,

4 Tahsildar,

11 Tren Teşkil Memuru,

40 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

5 Veteriner Hekim,

2 Veznedar.

TERCİH DETAYLARI

KPSS Taban puan şartı olmayacak. 2022 yılı Puan ile İsteyen 50 KPSS Puanı ile de tercih yapabilecek.

KPSS 2023/2 tercih kılavuzu için işlemler devam ederken başlama tarihi 20 Aralık 2023 olurken bitiş ise 27 Aralık 2023 tarihi olarak belirlendi.

Kişilerin başvuru yapacakları mezuniyet durumu lise olanlar P94, Ön Lisans mezunu için P93 ve Lisans mezunu için P3 puan türünden puan almış olma şartına bakılır.