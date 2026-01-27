Menteşe Belediyesi 24 Saat Kesintisiz Müdahale: Sağanak, Fırtına ve Doluya Anında Müdahale

Menteşe Belediyesi ekipleri, şiddetli yağış, fırtına ve doluya karşı 24 saat sahada; mazgallar temizlendi, yollar onarıldı, koordineli müdahaleler yapıldı.

Menteşe Belediyesi 24 saat kesintisiz müdahaleyle sahada

Menteşe Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve dolu nedeniyle teyakkuz haline geçti. Dün gün boyunca artan olumsuz hava koşullarına karşı ekipler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahada görev yaptı ve oluşabilecek olumsuzluklara anında müdahale etti.

Teyakkuz ve önleyici çalışmalar

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle ekipler 24 saat esasına göre çalıştı. İlçe genelinde oluşabilecek su baskınlarını önlemek amacıyla mazgallar temizlendi, su birikintileri kısa sürede tahliye edilerek yağmur sularının akışı sağlandı. Riskli bölgelerde önleyici tedbirler alındı ve ekipler muhtemel olumsuzluklara karşı sahada hazır bulundu.

Sınırsızlık Meydanı’nda dolu nedeniyle mazgallar önünde oluşan birikimler anında temizlenirken, meydanda devrilen ağaç ekipler tarafından kaldırıldı. Emirbeyazıt Mahallesi Kolejler Bölgesi’nde yağış nedeniyle üst kaplama çalışması yapılan yolda oluşan bozulmalar giderilerek zemin iyileştirme çalışmaları yapıldı. Kiramettin Mahallesinde aşırı yağış nedeniyle çöken yol sabah saatlerinde belediye ekiplerince yeniden yapılarak zemin iyileştirildi.

Zihni Derin İş Merkezi otopark girişinde su baskını riskine karşı kum torbaları yerleştirilerek önleyici tedbir alındı. Zeytinköy-Dağpınarı yolunda dolu sonrası yol temizleme çalışmaları gerçekleştirildi. Yılanlı, Kenkercik ve Göktepe yollarında ise Muğla Büyükşehir Belediyesi ile koordineli müdahaleler yapıldı. Çatakbağyaka Mahallesi’nde tıkanan büzler açılarak yol temizliği yapıldı ve ulaşım güvenli hale getirildi. Yapılan çalışmalar sayesinde mahalle yollarında ulaşıma kapalı güzergah kalmadı.

Başkanın açıklaması ve uyarılar

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, devam eden yağışlara ilişkin açıklamasında ekiplerin ilk andan itibaren mahalle mahalle, sokak sokak sahada olduğunu belirtti. Başkan Aras, vatandaşların mağdur olmaması için tüm birimlerin 24 saat esasına göre çalıştığını, yağıştan etkilenen bölgelere Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli olarak anında müdahale ettiklerini ve gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Aras ayrıca sahada görev yapan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Meteoroloji verilerine göre yağışların bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Muhtemel olumsuzluklara karşı ekipler teyakkuz halindeyken, vatandaşların herhangi bir durumda Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak belediyeye ulaşabilecekleri bildirildi.

