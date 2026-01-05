DOLAR
Menteşe'de Kuru Temizlemeye Bırakılan 200 Gram Altın Sahibine Ulaştı

Kuru temizlemeye bırakılan montun cebinden çıkan yaklaşık 200 gram külçe altın, firma yetkililerinin dikkatiyle muhafaza edilip sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:58
Muğla’nın Menteşe ilçesinde yeni açılan bir kuru temizleme firması, müşteriye ait montun cebinde unutulan yaklaşık 200 gram külçe altını bularak kısa sürede sahibine ulaştırdı.

Firma çalışanları montun ceplerini kontrol ederken iç cebinde bulunan altını fark etti. Durum hemen işletme sahibine bildirildi ve değerli eşya, yetkililer tarafından güvenli şekilde muhafaza altına alındı.

İşletme Sahibinin Açıklaması

İşletme sahibi Raşit Tosun, müşterinin mağdur olmaması için vakit kaybetmeden hareket ettiklerini belirtti. Tosun, "Bize bırakılan her eşya bir emanettir. Müşterilerimizin güveni bizim en büyük sermayemiz. Altınları fark eder etmez, herhangi bir tereddüt yaşamadan aciliyetle müşterimizi aradık" dedi.

Müşteri Tepkisi

İsmi öğrenilemeyen müşteri, unutulan değerli eşyasının eksiksiz şekilde geri verilmesinden dolayı işletme yetkililerine teşekkür etti. Olay, yeni açılan işletmenin dikkat ve güven anlayışını gözler önüne serdi.

