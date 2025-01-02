Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Merkez Bankası'ndan Son dakika Kararı!

Türkiye ekonomisinde kritik bir rol oynayan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemiyle ilgili son gelişmeler yatırımcıları etkiledi. Merkez Bankası'nın bu yeni kararı, döviz borcu bulunan şirketleri doğrudan etkileyecek.

KKM'de Destekler Sona Erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), uzun süredir tartışma konusu olan KKM sistemindeki desteklerin kaldırıldığını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, döviz yükümlülüğü bulunan firmalara sağlanan kur korumalı destek artık geçerli olmayacak.

Resmi Gazete'de KKM Kararı

30 Mart 2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin yükümlülükleri altında mevcut olan kur koruma mekanizması iptal edildi. Bu durum, şirketlerin bu destekten yararlanamayacağını da ortaya koyuyor.

TCMB'nin bu kararının ardından dövizin Türk lirası karşısındaki değer kaybının önüne geçilmeye çalışıldığı ifade ediliyor. KKM'nin azaltılması ise enflasyonla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ancak, döviz kurlarındaki olası artışların enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği yönünde endişeler de mevcut. Bu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin geleceği için kritik bir eşik oluşturuyor.