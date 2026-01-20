Mersin Akdeniz'de 6 Park Baştan Sona Yenilendi

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, son bir yıllık hizmet dönemi içinde ilçe genelinde yürüttüğü bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında 6 parkı baştan sona yenileyerek vatandaşların kullanımına sundu.

Yenilenen parklar

Kapsamlı tadilat ve düzenlemeler yapılan parklar arasında Karaduvar Mahallesi 1 Mayıs Parkı, Şevket Sümer Mahallesi Barış Parkı, Yenimahalle Manolya Parkı, Şakir Gülmen Mahallesi Parkı, Nusratiye Mahallesi Çevre 2000 Parkı ve Müfide İlhan Mahallesi Lale Parkı yer alıyor.

Yapılan çalışmalar

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkların peyzaj düzenlemelerini yeniledi ve aydınlatma sistemlerini modernize etti. Vatandaşların dinlenme ve sosyal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak piknik masaları, kamelyalar, banklar ve çöp kovaları yenilenerek daha kullanışlı ve estetik hale getirildi.

Çocukların güvenliği ön planda

Özellikle çocuk güvenliğine öncelik verilen çalışmalarda, parklardaki oyun grupları yenilendi ve oyun alanlarının zeminleri darbe emici kauçuk malzeme ile kaplanarak daha güvenli bir ortam oluşturuldu. Yapılan yenilemelerle parklar, her yaştan vatandaşın rahatlıkla vakit geçirebileceği yaşam alanlarına dönüştürüldü.

Belediye yetkilisinin açıklaması

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener çalışmaları değerlendirirken, "Parklar ve yeşil alanlar, vatandaşlarımızın sosyalleştiği, çocuklarımızın güvenle oynadığı çok kıymetli alanlardır. Akdeniz Belediyesi olarak ilçemizin her mahallesinde yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün titiz çalışmalarıyla parklarımızı daha güvenli, daha modern ve daha estetik hale getirdik. Vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Akdeniz Belediyesi'nin ilçe genelinde planlı şekilde sürdürdüğü bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla daha yaşanabilir ve daha yeşil bir Akdeniz hedefi doğrultusunda hizmetlerin devam edeceği bildirildi.

