Mersin Bellek Ofisi: Kentin Kültürel Mirası Sözlü Tarihle Dijitalleştiriliyor

Mersin Bellek Ofisi, sözlü tarih ve dijital arşiv çalışmalarıyla kentin somut ve somut olmayan kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:24
Mersin Bellek Ofisi, kültürel mirası kayıt altına alıyor

Mersin Bellek Ofisi, Mersin’in geçmişine tanıklık eden isimleri bir araya getirerek sözlü tarih çalışmaları ile kentin kültürel mirasını bilimsel yöntemlerle kayıt altına alıyor. Ofis, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürüttüğü projelerle Mersin’in hafızasını dijital ortamda korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Ofisin çalışmaları, kentin somut ve somut olmayan kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve arşivleme süreçlerini kapsıyor. Mersin’e dair gazete, dergi, fotoğraf, harita, efemera ve eski evrak gibi belge ve materyaller, sözlü tarih anlatımlarıyla desteklenerek modern arşivcilik teknikleriyle saklanıyor.

Çalışma yöntemi ve arşivleme

Mersin’de yıllarını geçirmiş, kent tarihinin öznesi olmuş kişiler; profesyonel ekipman ve uzmanlar eşliğinde kayıt süreçlerine katkı veriyor. Yapılan ses ve video kayıtları deşifre edilip metin haline getiriliyor ve dijital arşivde erişime hazırlanıyor. Bu yaklaşım, kent kimliğini güçlendirmeyi ve aidiyet duygusunu artırmayı amaçlıyor.

'Mersin Bellek Ofisi, kent mirasının araştırma süreçlerine dahil oluyor'

Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, ofisin misyonunu şöyle anlattı: 'Mersin, gerçekten kendine has dokusu olan, belki örneklerine rastlamayacağımız çok kadim bir kent. Mersin Bellek Ofisi böyle kendine has özellikleri, hatıraları olan bu şehirde çalışmalarını sürdürüyor. Bu hatıralar somut ve somut olmayan kültürel mirasımız aslında. Somut objelerimiz, hatıralarımız, kartpostallarımız, mektuplarımız, tablolarımız bunların hepsi Mersin Bellek Ofisinin çalışma ve araştırma süreçlerine dahil oluyor. Mersin Bellek Ofisi tüm bu saydığım unsurları öncelikle araştıran, tasnif eden ve bunları uzun vadede dijitalleştirerek tüm kamuoyunun bilgisine sunmaya çalışan bir ofis olarak doğdu' dedi.

'Yakın zamanda birinci sözlü tarih kitapçığımızı Mersin kamuoyuna sunacağız'

Sözlü tarih çalışmalarıyla gerçek ve doğru tarihi birinci elden belgelediklerini belirten Akça, çalışmaların bilimsel yöntemlerle yürütüldüğünü vurguladı: 'Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Mersin Bellek Ofisimiz, profesyonel video ve ses kayıtlarıyla Mersin’deki hayat hikayeleri eşliğinde ön görüşmeler yapıyor. Akabinde Mersin Bellek Ofisi binamızda kayıtlarımız tamamlanmış oluyor. Tüm bu kayıtları arkadaşlarımız dinleyerek deşifre ediyor ve metinlere dönüştürüyorlar. Yakın zamanda birinci sözlü tarih kitapçığımız da Mersin kamuoyuna sunmuş olacağız' diye konuştu.

