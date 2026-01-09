Mersin'de Çevre Denetimleri: 132 İşletmeye 60 milyon 597 bin 859 TL Ceza

Mersin'de 2025'te yapılan 1.631 çevre denetiminde, 132 işletmeye toplam 60 milyon 597 bin 859 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:11
Mersin'de Çevre Denetimleri: 132 İşletmeye 60 milyon 597 bin 859 TL Ceza

Mersin'de çevre denetimleri sonucu 132 işletmeye 60 milyon 597 bin 859 TL ceza

Mersin Valiliği koordinasyonunda 2025 yılında yürütülen çevre denetimlerinde, çevre mevzuatına aykırı faaliyetleri tespit edilen işletmelere ağır yaptırımlar uygulandı.

Denetim ve ceza detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, 1.631 çevre denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyetleri tespit edilen 132 işletmeye, toplam 60 milyon 597 bin 859 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamalar, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yürütüldü.

Amaç ve denetimlerin devamı

Denetimlerin hedefi, halk sağlığını korumak, çevrenin iyileştirilmesini sağlamak ve çevre kirliliğini önlemektir. Mersin Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi.

MERSİN VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA 2025 YILINDA YÜRÜTÜLEN ÇEVRE DENETİMLERİ KAPSAMINDA, ÇEVRE...

MERSİN VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA 2025 YILINDA YÜRÜTÜLEN ÇEVRE DENETİMLERİ KAPSAMINDA, ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI FAALİYETLERİ TESPİT EDİLEN 132 İŞLETMEYE 60 MİLYON TL’Yİ AŞKIN İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

MERSİN VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA 2025 YILINDA YÜRÜTÜLEN ÇEVRE DENETİMLERİ KAPSAMINDA, ÇEVRE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl'ün yüksek kesimlerine kısa süreli kar yağışı
2
Gaziantep Nakliyatçılarda Seçim Heyecanı: Ahmet Kaya Başkan Adayı
3
Malatya’da 7/24 Karla Mücadele: Sami Er TOKİ Karagöz’de İnceledi
4
Şükrü Alakoç'tan Yozgat Tandır Kebabı Püfleri
5
Mehmet Kaya’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
6
Düzce'de 2025: 70 bin 300 Ton Evsel Atık Toplandı
7
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin TL ceza: Yenikent'te vahşi depolama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları