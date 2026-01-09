Mersin'de Çevre Denetimleri: 132 İşletmeye 60 milyon 597 bin 859 TL Ceza

Mersin'de çevre denetimleri sonucu 132 işletmeye 60 milyon 597 bin 859 TL ceza

Mersin Valiliği koordinasyonunda 2025 yılında yürütülen çevre denetimlerinde, çevre mevzuatına aykırı faaliyetleri tespit edilen işletmelere ağır yaptırımlar uygulandı.

Denetim ve ceza detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, 1.631 çevre denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyetleri tespit edilen 132 işletmeye, toplam 60 milyon 597 bin 859 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamalar, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yürütüldü.

Amaç ve denetimlerin devamı

Denetimlerin hedefi, halk sağlığını korumak, çevrenin iyileştirilmesini sağlamak ve çevre kirliliğini önlemektir. Mersin Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi.

