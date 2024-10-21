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Mersin'de Engellilere Yönelik 'Ruhun Yelkenleri' Festivali Düzenlendi

Mersin'de engellilere yönelik 'Ruhun Yelkenleri' projesi ile tarihi bir festival gerçekleştirildi. Katılımcılar yelken yarışı ve çeşitli etkinliklerde buluştu.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 17:16
Mersin'de Engellilere Yönelik 'Ruhun Yelkenleri' Festivali Düzenlendi

Mersin'de Engellilere Yönelik Festival

Mersin’in Silifke ilçesinde hayata geçirilen 'Ruhun Yelkenleri' projesi kapsamında etkinlik dolu bir festival gerçekleştirildi. Akkuyu Nükleer AŞ’nin desteklediği bu özel organizasyon, Extrabilite Festivali adıyla biliniyor.

Festivalin Teması ve Katılımcılar

Festivalin resmi açılışı Taşucu Meydanı’nda yapıldı ve "Ruhun Yelkenleri: Bir Yaşam Biçimi" teması altında toplandı. Etkinliğe, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Mısır, Letonya, Almanya ve İngiltere'den engelli bireyler katılım gösterdi.

Etkinlikler ve Yarışmalar

Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler arasında yelken yarışı, atölye çalışmaları, dans gösterileri ve konserler yer aldı. Mersin Yelken Kulübü'nün 'Kurs' takımı, yelken yarışında birinciliği elde etti.

Projenin Destekleyicisi: Akkuyu Nükleer AŞ

Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko yaptığı açıklamada, Rosatom'un insan yaşam kalitesini artırmaya odaklandığını vurguladı. Radchenko, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa eden ve işletmesini gerçekleştirecek olan Akkuyu Nükleer ekibi, 5 yıldan bu yana 'Ruhun Yelkenleri' misyonunun faaliyetlerine destek vermiştir" dedi.

Ruhun Yelkenleri Projesinin Önemi

Radchenko, bu projenin insanlara destek olma, kişisel engelleri aşma ve yeni yetenekler geliştirme fırsatı sunduğunu belirterek, "Ruhun Yelkenleri, eşsiz bir projedir" ifadesinde bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde engelliler için hayata geçirilen "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında...

Mersin'in Silifke ilçesinde engelliler için hayata geçirilen "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında festival gerçekleştirildi. Festivalde yelken yarışı, atölye çalışmaları ile dans ve konser etkinlikleri yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde engelliler için hayata geçirilen "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında...

Mersin'in Silifke ilçesinde engelliler için hayata geçirilen "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında festival gerçekleştirildi. Festivalde yelken yarışı, atölye çalışmaları ile dans ve konser etkinlikleri yapıldı.

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