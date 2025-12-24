Mersin'de Gece Asfalt Mesaisi: 2 bin 500 Ton Sıcak Asfalt Kullanıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla kullanım özelliğini kaybeden asfaltları gece saatlerinde yeniliyor.

Gece Çalışmaları ve Amaç

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için asfalt çalışmaları büyük ölçüde gece gerçekleştiriliyor. Çalışmalar, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülüyor ve özellikle gündüz saatlerinde trafiğin kapatılmasının mümkün olmadığı, dolmuş ve otobüs güzergahlarının bulunduğu kavşaklar tercih ediliyor.

Bu doğrultuda son olarak Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağında, deforme olan asfalt yenilendi.

Personel, Makine ve Kullanılan Malzeme

Mehmet Onur Güner, kent genelinde yaklaşık 20 gündür asfalt yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Güner, "Bu çalışmalar; gündüz trafiğin çok yoğun olduğu ve kapatmanın mümkün olmadığı kavşaklarda yapılıyor. Bu nedenle trafiğin daha sakin olduğu gece saatlerini tercih ediyor, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak yolu yeniden trafiğe açıyoruz" dedi.

Çalışmalarda 32 personel ve 13 iş makinesi görev alıyor; son 20 günde yaklaşık 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı. ULAKBEL üzerinden gelen bildirimler ile teknik ekiplerin sahada yaptığı incelemeler doğrultusunda bozulmalar tespit edilmekte ve özellikle kavşak bölgelerinde yoğun yenileme çalışması yürütülüyor.

