DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,71 -0,03%
ALTIN
6.187,67 -0,11%
BITCOIN
3.718.941,24 1,29%

Mersin'de Gece Asfalt Mesaisi: 2 bin 500 Ton Sıcak Asfalt Kullanıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, trafik aksamalarını önlemek için gece asfalt çalışmalarını tercih ederek son 20 günde 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:54
Mersin'de Gece Asfalt Mesaisi: 2 bin 500 Ton Sıcak Asfalt Kullanıldı

Mersin'de Gece Asfalt Mesaisi: 2 bin 500 Ton Sıcak Asfalt Kullanıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla kullanım özelliğini kaybeden asfaltları gece saatlerinde yeniliyor.

Gece Çalışmaları ve Amaç

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için asfalt çalışmaları büyük ölçüde gece gerçekleştiriliyor. Çalışmalar, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülüyor ve özellikle gündüz saatlerinde trafiğin kapatılmasının mümkün olmadığı, dolmuş ve otobüs güzergahlarının bulunduğu kavşaklar tercih ediliyor.

Bu doğrultuda son olarak Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağında, deforme olan asfalt yenilendi.

Personel, Makine ve Kullanılan Malzeme

Mehmet Onur Güner, kent genelinde yaklaşık 20 gündür asfalt yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Güner, "Bu çalışmalar; gündüz trafiğin çok yoğun olduğu ve kapatmanın mümkün olmadığı kavşaklarda yapılıyor. Bu nedenle trafiğin daha sakin olduğu gece saatlerini tercih ediyor, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak yolu yeniden trafiğe açıyoruz" dedi.

Çalışmalarda 32 personel ve 13 iş makinesi görev alıyor; son 20 günde yaklaşık 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı. ULAKBEL üzerinden gelen bildirimler ile teknik ekiplerin sahada yaptığı incelemeler doğrultusunda bozulmalar tespit edilmekte ve özellikle kavşak bölgelerinde yoğun yenileme çalışması yürütülüyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA KULLANIM ÖZELLİĞİNİ KAYBEDEN ASFALTLARI GECE SAATLERİNDE YENİLİYOR.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa İtfaiyesi'nden Kan Bağışı Kampanyası
2
Kütahya’da Öğrenciler 50 Fidanı Toprakla Buluşturdu
3
Tahmazoğlu'ndan Regaib Kandili Mesajı: Üç Ayların Başlangıcı
4
GTO Başkanları: Gaziantep’in 104. Kurtuluş Yıldönümü — 25 Aralık
5
Eskişehir'de Sabah Sisi: Odunpazarı Çankaya'da Görüş Düşüklüğü
6
Doç. Dr. Yusuf Ceylan: "Gelecekte hamsiye hasret kalacağız" — Karadeniz'de hamsi azalıyor
7
Göksu Deltası'nda Nesli Tehlikedeki Saz Horozu Görüntülendi

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor