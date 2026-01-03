Mersin'de Kaldırım İşgaline Sıfır Tolerans

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kamu düzenini sağlamak ve vatandaşların huzurunu korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda kontrollerini artırdı.

Denetimlerde uygulanan yaptırımlar

Akdeniz ilçesi Fasih Kayabalı Caddesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde, kaldırımları işgal ederek yaya geçişini engelleyen esnafa Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Denetimleri yürüten ekipler, kent genelinde rutin kontrollerin sürdüğünü belirtti.

Denetleme Zabıta Şube Müdür Vekili Zülküf Aktürk ise konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Esnafın ve vatandaşların yoğun olduğu caddelerde düzenli denetimler yapıyoruz. Seyir halinde olan araçlarımızla da kontrollerimizi sürdürüyoruz. Amacımız halkımızın rahatı, esenliği ve huzurudur".

Kural ve sınırlar

Aktürk, ürün teşhiri konusunda şunları vurguladı: "Yayaların kullandığı kaldırımları işgal ederek ürün teşhiri yapan esnafa idari yaptırım uygulandı. Kaldırımlarda ürün teşhiri için iş yeri önünden 40 santimetreye kadar izin verilmektedir. Ancak hijyen açısından risk oluşturan ürünlerin teşhirine kesinlikle izin verilmemektedir."

Denetimlerin yoğunlaştığı noktalar arasında Mersin Çarşısı, Kuvayi Milliye Caddesi, Silifke Caddesi, İstiklal Caddesi, Fasih Kayabalı Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi sayıldı. Ayrıca sivil öncü ekiplerin de kurallara uymayan işletmelere müdahale ettiği belirtildi.

Vatandaş ve esnaf görüşleri

Aktürk, kurallara uymayan esnafa sadece ceza kesilmediğini, aynı zamanda gerekli uyarıların da yapıldığını söyleyerek, "Kaldırımların vatandaşa ait olduğunu esnafımıza anlatıyoruz. Ürün teşhiri yapılırken yaya geçişinin engellenmemesi gerektiğini özellikle hatırlatıyoruz. Hem esnafımızın hem vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Ancak tüm uyarılara rağmen kurallara uymayanlara kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası uyguluyoruz" dedi.

Cadde esnafı Müslüm Güler, denetimlerin olumlu sonuç verdiğini belirterek, "Eskiden herkes kaldırımı işgal ediyordu. Büyükşehir Belediyesinin denetimleriyle bu sorun büyük ölçüde azaldı. Esnafın bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor" dedi. Erkek kuaförü Fuat Çoban ise, "Vatandaşların geçiş yoluna engel olunmamalı" ifadelerini kullandı.

