Mersin'de Kar Sevinci: Erdemli'nin Yüksek Kesimlerinde 30 cm'e Ulaşan Kar

Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı; Erdemli'de 1.400 m üzeri noktalarda 30 cm'e varan kar, köylüler ve tatilcileri sevindirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:39
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar sevinci

Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hem köylüleri hem de tatilcileri sevindirdi. Tarımla uğraşan köylüler, uzun süredir yaşanan kuraklığın bu yıl yağan karla sona ereceğini umut ediyor.

Erdemli'de kalınlık ve manzaralar

Erdemli ilçesinde bin 400 rakımın üzerindeki bazı noktalarda yer yer 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, eşsiz manzaralar oluşturdu. Sorgun, Toros, Güneyli ve çevresindeki kırsal mahallelerde tarım yapan köylüler, kar yağışını büyük bir sevinçle karşıladı. Tatil için gelenler ise karın keyfini doyasıya yaşıyor; kimileri karda kaymayı tercih ederken, kimileri el ele verip kardan adam yaptı.

Köylülerin umutları: su ve tarım

Yaz kış köyde yaşadığını belirten Cahit Uslu, kar yağışının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "İnşallah bu sene güzel olacak. Dört yıldır kar yağmadı. Sular azaldı, yazın içme suyu bile sıkıntı oldu. Tarımla uğraşıyoruz, derelerdeki kaynak sular bile kurudu. Yukarıda üç tane kaynak bitmek üzereydi. Kar yağışından çok memnunuz. İnşallah devam eder. Görsel güzelliği de özlemişiz, çok güzel"

Kar "bereket" olarak görülüyor

Köylülerden Bircan Serin ise karın bereket anlamına geldiğini vurgulayarak, "Köyümüze güzel kar yağdı. Kar demek bereket demek. İnşallah köyümüz bu sene kuraklıktan kurtulacak. Yazın çok büyük kuraklık yaşandı, içme suyu bile yoktu. Bu sene Allah izin verirse olacak" şeklinde konuştu.

Muhtarın değerlendirmesi

Sorgun Mahallesi Muhtarı Mehmet Gür de son yıllarda yaşanan kuraklığa dikkat çekerek, "5-6 yıldır ülke genelinde kuraklık yaşanıyor, kar yağışı olmuyordu. Bu yıl güzel yağışlar alıyoruz. İnşallah devamı da gelir. Kışın kar yağışıyla köyümüz ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Kış aylarında yaklaşık bin 100 nüfusumuz var. Doğa harikası bir köy, herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

