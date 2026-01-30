Mersin'de Kuvvetli Yağış ve Taşkın Alarmı: Ekipler Sahada

Mersin genelinde etkili olan kuvvetli yağış kentte olumsuzluklara yol açtı. Yaşanan tahribatın giderilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri sahada yoğun mesai yapıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından alınan tedbirlerle ekipler gün boyu çalıştı. Yüksek kesimlerdeki kar erimesi sonucu bazı derelerde debi yükselirken, taşkın riskine karşı kritik noktalarda önlemler artırıldı.

Kentte taşkın yaşanan bölgelerde şiddetli yüzey akıntısıyla sürüklenen çakıl, toprak ve odun atıkları iş makineleri yardımıyla temizlendi. Çalışmalar Kriz Merkezi koordinasyonunda yürütülüyor ve amaç vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması olarak açıklandı.

Tüm ekiplerimizle sahadayız

Mezitli Deresi ve çevresindeki çalışmaları yerinde inceleyen Olcay Tok, yağışlar ve kar erimesi nedeniyle derenin debisinin yükseldiğini bildirdi. Tok, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki köprünün tedbir amaçlı trafiğe kapatıldığını, Cengiz Topel Caddesinde bulunan köprünün ise tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açık olduğunu aktardı.

Tok, Mersin Valiliği başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde olduklarını belirterek, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ olarak ekiplerin vatandaşları mağdur etmemek için yoğun çalıştığını söyledi. Derelerden gelen kütük ve atıkların hızlıca temizlendiği, çalışmaların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Vatandaşlara yöneltilen uyarıda, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve mümkün olduğunca evde kalınması istendi. MESKİ, İtfaiye, Yol Yapım Bakım ve Onarım ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sahada görev başında bulunuyor.

Herhangi bir olumsuzluk durumunda vatandaşların Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden yetkililere ulaşabilecekleri belirtildi.

