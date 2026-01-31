İzmir Sağanağa Teslim: Menderes ve Ödemiş'te Sel, Tarım Arazileri Sular Altında

İzmir'de etkisini sürdüren sağanak, Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi'nde cadde ve sokakları göle döndürürken, Ödemiş'te dere taşkınları tarım arazilerini su altında bıraktı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:55
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:55
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İzmir'de iki gün önce başlayan ve çok sayıda ev ile iş yerinin su baskınına uğramasına, araçların sürüklenmesine neden olan şiddetli yağışların ardından şehirde etkisini sürdüren sağanak, yeni mağduriyetlere yol açtı.

Ahmetbeyli Mahallesi'nde sokaklar göle döndü

Menderes ilçesi Ahmetbeyli Mahallesi'nde sağanak sonrası cadde ve sokaklar suyla doldu. Biriken sular nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bölgedeki birçok nokta adeta göle döndü.

Ödemiş'te dere yatakları taştı, tarım arazileri sular altında

Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak sonrası İzmir-Ödemiş karayolu sel suları altında kaldı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Yetkililer, dere yataklarının ıslah edilmemesi ve iç kısımlarında biriken çöp ile sazlıkların temizlenmemesinin taşkınlara zemin hazırladığını belirtiyor. Taşkın sonucu çevrede bulunan üretim tesisleri, süs bitkisi yetiştiriciliği yapılan alanlar ve tarım arazileri su altında kaldı.

Ekiplerin bölgedeki tahliye ve yol açma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olmaya çağırdı.

