Mersin’de Tarsus Geri Dönüşüm Atölyesi: Atıklar Yeniden Üretime Kazandırılıyor

Tarsus Geri Dönüşüm Atölyesi, atıkları onarıp yeniden üreterek kamu tasarrufu sağlıyor ve sürdürülebilir çevre anlayışına katkı sunuyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:48
Mersin’de Tarsus Geri Dönüşüm Atölyesi: Atıklar Yeniden Üretime Kazandırılıyor

Mersin’de Tarsus Geri Dönüşüm Atölyesi: Atıklar Yeniden Üretime Kazandırılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Tarsus Geri Dönüşüm Atölyesi, yıl boyunca yürütülen üretim ve onarım çalışmalarıyla kullanılmayan malzemeleri yeniden değerlendiriyor. Atölye, hem kamu kaynaklarında tasarruf sağlıyor hem de sürdürülebilir çevre anlayışına katkı sunuyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Gençlik Kampı içinde yer alan atölyede, birimlerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor; hiçbir malzeme çöpe gitmiyor. Masa, sandalye, dolap ve büro malzemeleri başta olmak üzere pek çok ürün burada üretilip onarılıyor. Atölye özellikle ahşap ürünleri yenileyerek doğadan alınan malzemeye yeniden değer katıyor.

Birimler gelen ürünlerin bakım, onlarım ve tamir işleri bu atölyede yapılıyor

Teslime Özdemir, Tarsus Gençlik Kampı Geri Dönüşüm Atölyesi'nde 2020'den bu yana görev yapıyor. Özdemir, atölyenin faaliyetlerini şöyle özetliyor: "Birimlerimizden gelen ürünlerin bakım, onlarım ve tamir işlerini bu atölyede yapıyoruz. Geri dönüşüm atölyemizde birimlerimizin ihtiyacı olan masa, sandalye, dolap ve büro malzemelerinden tutun, akla gelecek her türlü ihtiyacı üretiyoruz. 2020’den 2025 yılına kadar daire başkanlığımıza bağlı 40 birim açıldı. Bu birimlerden 38’inin malzemeleri burada üretildi. Diğer dairelerden gelen talepleri de elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz"

Hurdaya ayrılmış malzemeleri, tekrar kullanıma kazandırıyoruz

Özdemir, atölyenin belediyenin çeşitli programlarına da destek verdiğini belirtiyor: "Mesela resim sergileri için şövaleler, sokak hayvanları için kedi evleri ürettik. Eski, atılmış, hurdaya ayrılmış malzemeleri de tekrar kullanıma kazandırıyoruz. Burada çocuklarımızın kullandığı kanolar var. Eskidiğinde bütün bakımlarını, onarımlarını yapıp tekrar etkinliklerimizde kullanıyoruz. Dünya genelinde geri dönüşüm çok önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de buna çok önem veriyoruz"

Marangoz ustalığı mesleğinin toplumda genellikle erkek işi olarak görüldüğünü ancak kendisine sağlanan desteğin önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bana bu yolda destek olduğu için Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum. Desteklerini hiç esirgemedi. Bu meslek zaten küçüklüğümden beri içimde vardı. Yeteneğimi de burada gösterebildiğim için çok şanslıyım ve gururluyum" diye konuştu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARSUS GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ’NDE YIL BOYUNCA YÜRÜTÜLEN ÜRETİM VE...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARSUS GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ’NDE YIL BOYUNCA YÜRÜTÜLEN ÜRETİM VE ONARIM ÇALIŞMALARIYLA KULLANILMAYAN MALZEMELERİ YENİDEN DEĞERLENDİREREK HEM KAMU KAYNAKLARINDA TASARRUF SAĞLIYOR HEM DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ANLAYIŞINA KATKI SUNUYOR.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARSUS GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ’NDE YIL BOYUNCA YÜRÜTÜLEN ÜRETİM VE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beytüşşebap'ta Damlarda Biriken 2 Metrelik Kar Temizleniyor
2
Siirt Belediyesi'nden Çölyak ve Fenilketonüri Hastalarına 176 Kişiye Gıda Desteği
3
Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Eğitiminin 180. Yılı Kutlandı
4
İpek Yolu'nda Karla Mücadele: Şenoba Belediyesi Görevde
5
Demirci'de Karla Kaplı Kartpostallık Manzaralar
6
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları