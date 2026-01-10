Mersin’de Tarsus Geri Dönüşüm Atölyesi: Atıklar Yeniden Üretime Kazandırılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Tarsus Geri Dönüşüm Atölyesi, yıl boyunca yürütülen üretim ve onarım çalışmalarıyla kullanılmayan malzemeleri yeniden değerlendiriyor. Atölye, hem kamu kaynaklarında tasarruf sağlıyor hem de sürdürülebilir çevre anlayışına katkı sunuyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Gençlik Kampı içinde yer alan atölyede, birimlerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor; hiçbir malzeme çöpe gitmiyor. Masa, sandalye, dolap ve büro malzemeleri başta olmak üzere pek çok ürün burada üretilip onarılıyor. Atölye özellikle ahşap ürünleri yenileyerek doğadan alınan malzemeye yeniden değer katıyor.

Birimler gelen ürünlerin bakım, onlarım ve tamir işleri bu atölyede yapılıyor

Teslime Özdemir, Tarsus Gençlik Kampı Geri Dönüşüm Atölyesi'nde 2020'den bu yana görev yapıyor. Özdemir, atölyenin faaliyetlerini şöyle özetliyor: "Birimlerimizden gelen ürünlerin bakım, onlarım ve tamir işlerini bu atölyede yapıyoruz. Geri dönüşüm atölyemizde birimlerimizin ihtiyacı olan masa, sandalye, dolap ve büro malzemelerinden tutun, akla gelecek her türlü ihtiyacı üretiyoruz. 2020’den 2025 yılına kadar daire başkanlığımıza bağlı 40 birim açıldı. Bu birimlerden 38’inin malzemeleri burada üretildi. Diğer dairelerden gelen talepleri de elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz"

Hurdaya ayrılmış malzemeleri, tekrar kullanıma kazandırıyoruz

Özdemir, atölyenin belediyenin çeşitli programlarına da destek verdiğini belirtiyor: "Mesela resim sergileri için şövaleler, sokak hayvanları için kedi evleri ürettik. Eski, atılmış, hurdaya ayrılmış malzemeleri de tekrar kullanıma kazandırıyoruz. Burada çocuklarımızın kullandığı kanolar var. Eskidiğinde bütün bakımlarını, onarımlarını yapıp tekrar etkinliklerimizde kullanıyoruz. Dünya genelinde geri dönüşüm çok önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de buna çok önem veriyoruz"

Marangoz ustalığı mesleğinin toplumda genellikle erkek işi olarak görüldüğünü ancak kendisine sağlanan desteğin önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bana bu yolda destek olduğu için Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum. Desteklerini hiç esirgemedi. Bu meslek zaten küçüklüğümden beri içimde vardı. Yeteneğimi de burada gösterebildiğim için çok şanslıyım ve gururluyum" diye konuştu.

