Silifke’de fırtına: Balık çiftliğinin ağı yırtıldı, kıyılar balıkla doldu

Silifke’de fırtına denizde hasar bıraktı

Mersin’in Silifke ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr ve dalgalar, deniz ve kıyı kesiminde olumsuzluklara yol açtı. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, özellikle Taşucu Mahallesi açıklarında faaliyet gösteren bir balık çiftliğinde ciddi sorunlara neden oldu.

Balık çiftliğinin ağı yırtıldı, balıklar kıyıya vurdu

Fırtına nedeniyle balık çiftliğine ait ağların yırtılması sonucu çok sayıda balık kafeslerden çıkarak kıyıya sürüklendi. Sabah saatlerinde sahil boyunca balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar ve balıkçılar, kıyıya vuran balıkları topladı.

Barınakta tur teknesi battı

Bölgedeki fırtına, Taşucu Balıkçı Barınağı'nda bağlı bulunan 130 yolcu kapasiteli ve yaklaşık 25 metre uzunluğundaki bir tur teknesinin yan yatmasına yol açtı. Dalgaların etkisiyle su alan tekne kısa sürede battı. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak teknede maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, bölgedeki olumsuz hava şartlarının zaman zaman devam edebileceğini belirterek, denize açılacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

