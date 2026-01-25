Şahinbey Belediyesi 7/24 Sahada: Gaziantep'te Karla Mücadele

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'teki yoğun kar yağışında ekiplerini 7/24 görevlendirerek yolların açık kalması ve vatandaşların mağduriyetini önlemek için aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:09
Şahinbey Belediyesi 7/24 Sahada: Gaziantep'te Karla Mücadele

Şahinbey Belediyesi 7/24 Sahada: Gaziantep'te Karla Mücadele

Ekipler tüm imkânlarıyla görev başında

Gaziantep’i etkisi altına alan yoğun kar yağışında Şahinbey Belediyesi ekipleri tüm imkânlarıyla sahada 7/24 görev yapıyor.

Şahinbey İlçesi’nin dört bir yanında sürdürülen karla mücadele çalışmalarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da yakından takip etti.

Şahinbey Belediyesi, etkili olan kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde 7/24 esasına göre görev yapan ekipler, yolların açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcıyor.

Başkan sahada denetim yaptı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da karla mücadele çalışmalarını sahada yakından takip etti. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, sahadaki personelle birebir görüşerek gerekli yönlendirmelerde bulundu.

"Hemşehrilerimizin günlük yaşamının aksamaması için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada. Ekiplerimiz 7/24 sahada görev yaparak çalışmalarını sürdürdü"

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ EKİPLERİ 7/24 SAHADA

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ EKİPLERİ 7/24 SAHADA

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ EKİPLERİ 7/24 SAHADA

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Yaylalara Akın: Toroslar'da Kar Keyfi
2
Başçiftlik’te 10’uncu Geleneksel Kar Şenliği: Tokat’ta Kış Turizmi Canlandı
3
Tunceli'de Karla Mücadele Aralıksız: Belediye ve Valilik Teyakkuza Geçti
4
Hakkari'de Kurt Saldırısı: Çoban Köpeği Yaralandı
5
Eskişehir Bektaşpınar'da Kartpostallık Kar Manzaraları
6
Adıyaman'da Çelikhan, Gerger ve Sincik'te Taşımalı Eğitime Kar Engeli
7
Şahinbey Belediyesi 7/24 Sahada: Gaziantep'te Karla Mücadele

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları